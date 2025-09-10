No habrá triplecoronado en Canadá por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

Este martes se llevó a cabo una jornada de diez carreras en el hipódromo de Fort Erie, ubicado en el condado de Fort Erie, Ontario, Canadá, donde fueron celebradas cinco carreras selectivas, que incluyó el Prince of Wales Stakes, valorada en $100.000 en recorrido de 1.900 metros, en la cual el ejemplar Runaway Again, sorprendió al gran favorito Mansetti.

La novena carrera de la jornada de este martes en el hipódromo de Fort Erie, fue reservada para el Prince of Wales Stakes, valorada en CA$400.000 ($100.000) en recorrido de 1.900 metros, segundo peldaño de la triple corona canadiense. Runaway Again sorprendió a Mansetti, en un final épico por medio largo, que impidió continuar el sueño de lograr la triada en este país norteño tras ganar el King’s Plate, la primera gema el 16 de agosto.

El Príncipe de Gales es la carrera intermedia de la serie de tres carreras para caballos de 3 años criados en Canadá, después del King's Plate que se corrió el 16 de agosto en Woodbine, y el tercer paso, el Breeders' Stakes se correrá el 28 de septiembre allí.

Aunque Runaway Again no fue rival para Mansetti en el Plate, la diferencia fue el cambio a tierra, y el regreso del jinete Ryan Munger. El castrado, se mantuvo a la expectativa desde el cuarto lugar. Al promediar los últimos metros montó una atropellada larga y constante para ir tras Mansetti, que iba en cabeza, al giro de la última curva.

Este último lo repelió inicialmente, pero se cansó en los últimos 100 metros de la carrera para finalizar detrás del ganador por medio cuerpo. Faber, quedó tercero.

Runaway Again, entrenado por Sid Attard y criado en casa para Stronach Stables, registró un tiempo de 1:55.64 en pista rápida, tras parciales de :23.12, :46.96, 1:10.76 y 1:35.87, establecidos por Mansetti. El ganador, quien participó por tercera vez en su carrera, devolvió $18.50 a ganador en la taquilla.

Runaway Again, que es hijo de la yegua Storm Cat Golden Venus, le dio al propietario Stronach Stables una segunda victoria consecutiva en el Prince of Wales, luego del éxito con Vitality entrenado por Harold Ladouceur. el año pasado. Este hijo de Hard Spun, se convierte en el séptimo ganador de stakes en 2025 para este semental.

La derrota de Mansetti significa la ausencia de un ganador de la Triple Corona Canadiense por un año más. En 2003, Wando fue el último caballo en arrasar en las tres carreras para caballos canadienses de segundo año, el séptimo en lograrlo desde que se estableció formalmente la Triple Corona Canadiense en 1959. Cinco caballos ganaron las tres carreras antes del establecimiento oficial de la serie.