Jinete venezolano logra esta increíble cifra de victorias en Estados Unidos

Ganar una carrera de caballos no es tarea sencilla. Se necesita una combinación de tiempo, constancia, preparación y confianza para alcanzar el primer éxito dentro de la exigente profesión del jockey. Esta disciplina deportiva exige años de dedicación y sacrificio, y solo quienes están realmente comprometidos logran destacarse. En este contexto, Mychel Sánchez representa un caso excepcional.

Mychel Sánchez, este joven piloto, que inició su trayectoria en el hipódromo de Santa Rita junto a su hermano gemelo Michel Sánchez, ha logrado consolidarse como el mejor jinete venezolano en Estados Unidos durante tres años consecutivos.

Su talento y esfuerzo se reflejan en un impresionante récord: más de 200 victorias, cifra que ningún otro jockey venezolano ha alcanzado en temporadas recientes. La trayectoria de Mychel no solo destaca por la cantidad de triunfos, sino también por la constancia y la disciplina que ha mantenido a lo largo de su carrera, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de jockeys venezolanos en el exterior.

En el hipódromo de Parx Racing, Mychel Sánchez logró este martes su victoria número 200 de la presente temporada, manteniendo así una seguidilla de tres años en los que ha llegado a este número y más. Asimismo, de afirmarse como el campeón del circuito situado en Bensalem, Pennsylvania.

La victoria de Mychel Sánchez sobre Practical Coach fue en la octava carrera, que tuvo lugar en un día con nueve competiciones. El ejemplar Practical Coach ganó un Claiming de $24.000 con una distancia de 1.200 metros y un tiempo final de 70”2 para esa distancia, a cambio de $2.10 por el ganador en la taquilla.

Practical Coach, es un macho castrado de seis años hijo del semental Practical Joke en la yegua Abundaceofcaution por Kitten’s Joy, que consiguió su cuarta victoria en la temporada y el número 12 en 49 presentaciones con una producción de $362.490 en el banco para sus conexiones. En esta oportunidad corrió para los oclores de Bing Cherry Racing Inc., presentado por Michael Pino.

Sánchez, con esta victoria completa 1.726 visitas al parque de vencedores rumbó a otro número redondo a final de la temporada. Para la jornada de este miércoles el jockey venezolano contará con cuatro compromisos de montas en el hipódromo de Colonial Downs, y estará presente hasta el sábado que es el cierre de mitín. Luego estará en Laurel Park.