Hija de Flightline vendida por $2.200.000 fue la más costosa del martes

Un despliegue de grandes futuros corredores se observó este martes se mostraron en el segundo día de las ventas selectas de Yearlings de septiembre en Keeneland, en la que destacó la hija del caballo del año 2022, Flightline, que fue identificada con el Hip 338 con un valor de $2.200.000 que fue la más costosa en su género.

Hija de Flightline vendida por $2.200.000

El Hip 338 representó en el ring de ventas al excepcional semental debutante Flightline, Caballo del Año 2022. Ella representó a la primera camada que recaudó $2.2 millones, para el LSU Stables durante la segunda sesión de la Venta de Yearlings de Septiembre de Keeneland. Criada por la Granja Whisper Hill de Mandy Pope, la potranca fue la más vendida del día y la oferta de mayor precio de Flightline para subasta pública.

Esta potra es el primer potro de la ganadora de múltiples stakes de grado Four Graces, que Whisper Hill Farm adquirió en 2022 en la subasta de ejemplares en carreras de Keeneland de noviembre por 2,3 millones de dólares. La potranca fue consignada por Gainesway como agente.

Destacamos que el LSU Stables realizó otras dos adquisiciones el martes, todas ellas potrancas hijas de Flightline. Hip 294, criada y vendida por Clearsky Farms, se adquirió por $750,000, en la ganadora de stakes de grado Daisy, lo que la convierte en media hermana de Botanical, ganadora de múltiples stakes. Hip 329 es la primera cría de Feeling Mischief, la yegua ganadora de stakes, que se vendió por $600,000. Fue criada por Orpendale y consignada por Lane's End, agente.