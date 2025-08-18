Mansetti se quedó con el King's Plate la prueba más longeva en Canadá

Suscríbete a nuestros canales

El King's Plate Stakes en su edición 166 es la carrera de Canadá, el equivalente nacional del Kentucky Derby (G1) para caballos de 3 años nacidos en Canadá, pero el 16 de agosto, la histórica competencia de $1.000.000 perteneció a dos propietarios estadounidenses: Bill y Al Ulwelling, dueños de Mansetti, que galopó a sus rivales.

Mansetti se queda con el primer paso de triplecorona en Canadá

Mansetti, que contó con la monta del joven piloto de 20 años, Pietro Moran, campeón aprendiz 2023, sorprendió sobre este hijo de Collected, para quedarse en gran performance con el King's Plate, primer paso de triplecorona en Canadá. Pietro Moran, quien utilizó un sorteo interno para desafiar a los otros 12 caballos, salió muy cómodo de la gatera, siempre pegado al riel para ganar este evento desde la largada.

Ninguno pudo con Mansetti, que al entrar en la primera curva de la Plate, tras un primer cuarto de milla en :22.93, Moran frenó el ritmo de Mansetti en la recta opuesta, marcando :47.45 para la media milla y 1:12.48, antes de tomar la ventaja final a falta de aproximadamente tres furlongs, pasó la milla en 1:36.78, se adelantó dos cuerpos y medio a Tom's Magic, que venía remontando desde posiciones lejanas, para finalizar de escolta.

El ganador, logró un tiempo de 2:03.68, segundo más lento para la distancia en la superficie sintética Tapeta de Woodbine, el tiempo más lento en el Plate desde Sir Dudley Digges. En 2016, registró un tiempo de 2:04.09.

Mansetti, el único ganador de stakes clasificados en el campo, superó a muchos apostadores y pagó $38,70 el segundo longshot desde 1982 registrado. El primero fue 2002, cuando T J's Lucky Moon pagó en la taquilla un 82/1, con la monta de Steve Bahen, para el entrenador Vito Armata.

La Triple Corona Canadiense continúa con el Prince of Wales Stakes del 9 de septiembre a 1 3/16 millas (1.900 metros) en tierra en Fort Erie antes del Breeders' Stakes del 28 de septiembre a 1 1/2 millas (2.200) en césped en Woodbine