Sovereignty enfrentará a cuatro en el Travers S. (G1) por $1,25 millones en premios

Se aproxima uno de los eventos más aguardados de la temporada de Estados Unidos y Sovereignty, la gran figura de los 3 años, ya está preparado para enfrentarse a cuatro competidores, quienes podrían generar sorpresas en esta competencia de mitad de temporada en el mitin veraniego del hipódromo de Saratoga, situado en Saratoga Springs en Nueva York, como lo es el Travers Stakes (G1) con una bolsa a repartir de $1.250.000 en distancia de 2.000 metros sobre pista de arena.

Sovereignty listo para dar la batalla en el Travers Stakes

Sovereignty, defensor de Godolphin, héroe del Kentucky Derby (G1) y del Belmont Stakes (G1), afinó su puesta a punto el sábado en el Oklahoma dirt training track, con la mira puesta en el Travers Stakes (G1) en dos mil metros con una bolsa de $1.250.000, que el próximo sábado tendrá su histórica edición en Saratoga.

El hijo de Into Mischief, tendrá como rivales a cuatro juveniles de tres años, que llega tras su sólida conquista en el Jim Dandy Stakes (G2) del 26 de julio. Sovereignty, con el mando de Neil Poznansky, trabajó 1000 metros en 60.4, siempre en control y dejando atrás sin problemas a su compañero Fort Nelson (Bernardini), para rematar con un fuerte galope de 74”2 para 1.200 metros.

Mott, entrenador de la super estrella 2025, buscará su primera su primera victoria en el Travers tras quedarse corto con Vision and Verse (1999), Hold Me Back (2009) y Tacitus (2019). Para la poderosa chaquetilla azul, un nuevo triunfo en el Travers sería el tercero de su historia, tras los alcanzados con Alpha (2012, en empate) y Essential Quality (2021). Para Junior Alvarado, buscará su primera victoria en este evento.

Sovereignty enfrenta a rivales que podrían sorprenderlo

Sovereignty se ajusta para lo que podría ser su participación en la venidera Breeders’ Cup Classic a correrse en noviembre en el hipódromo de Del Mar, pero antes tendrá que pasar esta competencia contra cuatro serios rivales. Entre ellos a Magnitud, que tuvo que retirarse en la clasificación al Derby por una lesión que lo alejo de las pistas, pero está de regreso.

No olvidemos, que Magnitude, ganador de Risen Star, prueba clasificatoria al Derby, sufrió una lesión que lo sacó de carrera, para regresar en plan victorioso en el mes de julio para ganar el Iowa Stakes, en Prairie Meadows, por más de nueve largos. Propiedad de Winchell Thoroughbreds, el potro hijo de Not This Time es entrenado por Steve Asmussen, quien no ha ganado una carrera de Grado 1 desde que Society anotó en el Ballerina en la cartelera preliminar de Travers del año pasado. Magnitude ejercitó la media milla en 50.2 segundos el domingo en Saratoga. De acuerdo, lo mostrado antes de su lesión y el tiempo dado por su entrenador Asmussen, podría dar la campanada en este evento.

Luego están Strategic Focus, Bracket Buster y McAfee, que completan la nómina. Strategic Focus, hijo de Gun Runner obtuvo la tercera posición en el Curlin Stakes, para el propietario Klaravich Stables y el entrenador Chad Brown, en yunta con Flavien Prat.

El ganador de stakes listados (Stakes) Bracket Buster, quien terminó en un distante cuarto lugar en el Haskell (G1) el 19 de julio en Monmouth Park, y McAfee, un ganador que fue segundo hace dos semanas en el West Virginia Derby (G3), también están en la carrera para el derbi de mediados de verano.