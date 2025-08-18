Venezolanos ganan seis de nueve carreras en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El sábado pasado, el circuito de Monmouth Park, ubicado en el condado de Oceanport, Nueva Jersey, llevó a cabo una intensa jornada compuesta por nueve carreras, donde se incluyó el Ohillip H. Iselin Stakes (G3) por $250,000 como prueba central de la jornada, ganada por demás por el criollo Samuel Marín.

Esta fecha reunió a destacados jinetes de la región, entre ellos los profesionales venezolanos que demostraron un desempeño sobresaliente. Samuel Marín, Sonny León, Samy Camacho, Juan Carlos Ávila y Jorge Delgado dominaron la cartelera al adjudicarse seis de las nueve carreras disputadas. Su participación no solo resaltó el nivel competitivo de los jinetes venezolanos, sino que también capturó la atención del público asistente, que disfrutó de una jornada llena de emoción y talento ecuestre.

Venezolanos se llevaron casi toda la cartelera

La jornada la abrió Samuel Marín con el ejemplar Risadita para la entrenadora Kathleen O’Connell por una carrera de reclamo por $19.900. Esta prueba se corrió en distancia de 1.100 metros en pista de grama con registro de 64”. Abonó en la taquilla $3.00 a ganador.

En la segunda el entrenador venezolano Jorge Delgado, le tocó ensillar para la victoria al ejemplar Misty Money con la monta de Madison Olver, por un Maiden Caliming de $26,100. El ganador dejó en la taquilla un pago de $4.80 a ganador y crono de 73” para la distancia de 1.200 metros. Misty Money, es una potra de dos años que suma su primer triunfo en dos presentaciones, para los colores del Lea Farm LLC.

Samy Camacho, se retrató en la tercera carrera de la jornada con el ejemplar de King Freud, que se llevó un Claiming de $18.000 en distancia de 1.700 metros en pista de arena, con registro de 109”2. Presentó el también venezolano Juan Carlos Ávila, para las conexiones del YPB Racing Stables LLC. Este hijo de Freud, consiguió sumar su segundo logro en campaña de 22 presentaciones. En la taquilla arrojó un pago de $4.80 a ganador.

Samuel Marín, en la quinta se llevó el Philip H. Iselin S. (G3), por una bolsa de $250,000 con el ejemplar Surface to Air, para el entrenador Panagiotis A. Synnefias. Este ejemplar de cinco años es hijo de Midshipman, que agenció crono de 104”2 para 1.700 metros. En la taquilla dejó un pagó de $9 a ganador. Sumó su sexta victoria en campaña de 22 presentaciones.

En la sexta, Sonny León, condujo a la victoria al ejemplar Lonely Ride que surgió como una sorpresa en la taquilla tras arrojar $15.80 a ganador. Esta prueba se corrió por un claiming de $21.350 en distancia de 1.600 metros, con registro de 101”1. Este hijo de Candy Ride (Arg), presentado por su propietario Enrique Hernández, consiguió su cuarta victoria en 18 presentaciones.

Acto seguido, Samy Camacho cerró la tanda de seis triunfos para todos los criollos, con las riendas del ejemplar Pegeant Princess que jugó como candidato en la taquilla y así lo reflejó su pago de $5 a ganador. Este hijo de Uncle Lino, se llevó un Claiming de $21.000 en recorrido de 1.100 metros en pista de grama, con registro de 103”2. Fue presentada por Kathleen Demasi.

Con estas victorias el jinete venezolano Samuel Marín, completó un total de 147 victorias, para un gran total de 348 primeros. En el mitin de Monmouth Park, que finalizará el 14 de septiembre, acumula hasta esa fecha 49 triunfos, y se mantiene segundo en la tablilla de jinetes por carreras, mientras que por sumas ganadas es líder con $2.224.634.

Samy Camacho, ahora tiene récord de 114 victorias en la temporada y 1.516 de por vida. En este circuito de Monmouth Park, colecciona 34 dianas, y se ubica tercero en carreras y sumas ganadas.

Sonny León, llegó a 68 triunfos en la campaña y 1.019 de por vida. En su primer año en el circuito de Nueva Jersey, es cuarto en el standing por carreas y sumas producidas con 33 y $1.1277.340.

Entre tanto, Jorge Delgado, quien ya suma 405 victorias en Estados Unidos es segundo en la tabla para entrenadores con 15 victorias, detrás de Chad Brown. Y Juan Carlos Ávila, se ubica tercero en la tablilla con 14 primeros, que están incluidas en las 35 fotos logradas en la campaña par aun total de 275 victorias de por vida en Estados Unidos.

La Jornada de Monmouth Park, reiniciará este viernes 22 de los corrientes con un triple programa que se extenderá hasta el domingo 24.