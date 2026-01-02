LVBP: José “Cafecito” Martínez se retiró con una racha que ni Víctor Davalillo consiguió

Suscríbete a nuestros canales

Siempre que se habla de bateadores de alta gama, tanto en la LVBP como en la generalidad del beisbol, el nombre de Víctor Davalillo casi que irremediablemente es citado, después de todos, son muchos los detalles que sustentan el argumento se trata del al menos el mejor, el más hábil toletero zurdo nacido en Venezuela.

Los logros del legendario “Vitico” han generado sustanciosos trabajo de análisis y/o documentales.

Parte del natural misticismo hacia su figura radica en las 30 temporadas consecutivas que desarrolló en el circuito local, donde además dejó promedio de bateo vitalicio en .325, como resultado de los 4636 turnos legales que consumió donde despachó 1505 hits, cifra también y por mucho, tope del cónclave.

Víctor Davalillo y José “Cafecito” Martínez

Adicionalmente, el hermano menor del también inmortal Pompeyo, acumuló 16 torneos con un mínimo de .300 en average, hilvanando una cadena de 7 años con esa cantidad de unidades. Ocurrió entre los torneos 1967/1968 al 1973/1974.

En ese lapso los promedios fueron: .395, .339, .304, .379, .332, .337 y .327. Previamente, Davalillo consiguió 6 temporadas bajo el mismo contexto, de 1960/1961 hasta 1965/1966.

Durante ellos dejó: .327, .406, .400, .351, .389 y .327.

Sin dudas algo prolífico, sin importar el nivel de la pelota, pero más sorprende puede resultar que el recién retirado José “Cafecito” Martínez lo superó y por buen margen.

Y es que el hijo del recordado “Café” culminó su destacada trayectoria de 16 campañas con 11 de ellas ligando al menos .300, de paso ¡consecutivamente!

Del 2014/2015 a esta 2025/2026 sus promedios quedaron en: .305, .317, .310, .385, .357, .323, .300, .390, .346, .314 y .327. Cabe señalar que en la 2019/2020 no fue de la partida.

José Alberto dejó en .322 su promedio vitalicio; se fue de 2265-637.