She Feels Pretty derrochó clase con John Velázquez en su espina para lograr su pase a la Breeders' Cup Filly & Mare Turf

Este sábado el hipódromo de Woodbine, en Canadá, se vistió de gala para recibir al EP Taylor Stakes (G1) prueba clasificatoria para la Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) en la cual She Feels Pretty, posiblemente la mejor yegua de pasto de Norteamérica, se adjudicó el triunfo para lograr su quinta victoria en pruebas del grupo uno, para así colocar su nombre para noviembre en Del Mar, para correr en el campeonato de Criadores.

El EP Taylor Stakes (G1) de $750,000 ha sido una competencia internacional de élite a través de los años, con caballos de líneas británicas, irlandesas, francesas, estadounidenses y canadienses entre los que puntúan en la competencia de césped de 2.000 metros en Woodbine.

She Feels Pretty se alza con la victoria sobre la invasora del Godolphin

La séptima carrera de la jornada sabatina en el hipódromo de Woodbine, Canadá fue reservada para el EP Taylor Stakes (G1) de $750,000, donde She Feels Pretty, la talentosa hija de Karakontie de cuatro años superó a la portadora británica del Godolphin, Diamond Rain, por una cabeza para ganar su quinta carrera de apuestas de alto nivel, es decir, Grado 1.

Conducida con paciencia por el miembro del Salón de la Fama John Velázquez en la carrera de 2.000 metros sobre césped, She Feels Pretty dominó el ritmo desde una tercera posición, detrás de Hurricane Clair, y de Caitlinhergrtness, ganadora del King's Plate Stakes de 2024, con parciales de :25.08, :49.56 y 1:14.11. Tras tomar la delantera con un tiempo de 1:37.50, Velázquez con el comando y control sobre sus rivales, logró una ventaja de 1 1/2 cuerpos en los últimos 200 metros.

Ventaja que le permitió sostener el avance de, Pero Diamond Rain, que la perseguía con vehemencia por el exterior y se quedó corta para alcanzar a la ganadora en la recta final. She Feels Pretty llegó a la meta por poco, en cabeza, con un tiempo de 2:00.80 en terreno firme. Pagó $2.90 para ganar como gran favorita, pera su entrenadora Cherie DeVaux.

She Feels Pretty ha ganado dos veces en el Grado 1 de Woodbine, tras haber ganado también el Natalma Stakes (G1) de 2023 en el famoso circuito de césped EP Taylor. Ahora, tiene un récord de 8 victorias, 2 segundos y terceros en 12 carreras, con ganancias de $2,210,592. Tiene un récord de 5 de 6 desde cuándo empezó a correr con gríngolas.

Como la carrera del sábado es parte de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In, She Feels Pretty obtuvo un lugar automático pago en la Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1T) de 1 3/8 millas (2.200 metros) el 1 de noviembre en Del Mar.