Ramón García: “A pesar de que no esta al 100% tiene mucha calidad y podemos ganar la carrera” (+Video)

En las mañanas de traqueos, el equipo de Meridiano Web se encontró con el reconocido entrenador Ramón García en la pista principal, a la altura de los 1.400 metros. A pesar de no haber sumado victorias en el recién iniciado meeting, el preparador no baja la guardia y supervisa de cerca a sus purasangres con la meta de presentarlos en óptimas condiciones.

Para la jornada dominical, García ensillará a un total de tres ejemplares. El técnico aprovechó la mañana de este viernes para hablar sobre las condiciones y las opciones de sus presentados, los cuales buscarán destacar en las competencias más importantes.

El entrenador se muestra optimista con su equipo de cuadra, confiado en que el trabajo duro se reflejará pronto en el paddock de ganadores.

Su primera presentada se trata de Cosmic Love en el Clásico Gelinotte (GII) en recorrido de 1.400 metros.

-Esta yegua en su última competencia pensábamos que ganaba y lamentablemente creo que la distancia fue un poco determinante para la mala carrera que hizo. Para esta ocasión sube nuevamente a los 1.400 metros en una prueba super complicada.

La existencia de animales americanos y es un clásico que cualquiera quiere ganar y la nuestra debería mejorar muchísimo en esta competencia con el favor de Dios.

Luego de 91 días sin correr reaparece el gran potro Prometheus con la silla de Robert Capriles.

-El preparador explicó que el caballo no corría desde el Clásico Páez debido a unos sobrehuesos en sus manos, lo que obligó a detener su entrenamiento. A pesar de que la lesión está superada, considera que el ejemplar no está al 100%, quizás a un 80% de su capacidad.

"Tenemos una planificación con él hasta diciembre, y por eso teníamos que correr esta carrera", afirmó. "Esto no significa que no pueda ganar, pero no está en su mejor condición. Es un clásico y hay rivales muy fuertes, pero es un gran caballo y esperamos un buen resultado.

La Rinconada: Presentados 5y6 nacional Carreras

Y para el 5y6 nacional el tercer compromiso por intermedio de Craigh Na Dun con la monta de Jaime Lugo Jr.

- En su última actuación, esta yegua terminó tercera en un recorrido de 1.800 metros. Esta vez, la competencia se redujo de 1.400 a 1.300 metros, lo que podría no favorecerla. A pesar de ello, se encuentra en excelente estado y se espera que tenga un gran desempeño