Yoelbis González: "Este ejemplar va a mejorar mucho con su nuevo implemento" (+Video)

Se acerca una nueva jornada de carreras y con ello la celebración de la reunión 35 de carreras en la casa de los sueños La Rinconada, jinete y entrenadores afinan detalles en búsqueda de la primera victoria en un tercer meeting que acaba de comenzar.

La Rinconada: Yoelbis González Yegua Implemento

Uno de los jinetes llamados a definir este último cuatrimestre del año es Yoelbis González que luego de un paréntesis en la mañana de traqueos habló con el equipo de Meridiano Web con relación a las cuatro montas y cabe destacar dos de ellas de carácter selectivo.

“Saludo a toda la afición hípica”

Yoelbis, eres parte de una nueva edición del Clásico Gelinotte (GII) con la yegua Princesa Fina del trainer Humberto Correia.

-Esta yegua ha trabajado muy bien, lamentablemente sus últimas actuaciones no han sido las mejores. Pero para esta ocasión retoma su condición, anda mu bien en cancha y esperamos una muy buena actuación.

Acto seguido también eres parte del Clásico “Millard Ziadie” (GII), gracias a la oportunidad que te da Radelli de montar al caballo Señor Soñador.

-Este caballo demostró su clase en su penúltima actuación, con una victoria contundente y en un tiempo notable. En aquella carrera, se midió con los mejores ejemplares del patio, dejando claro su gran calidad. No me cabe duda de que este purasangre es de un nivel superior y, en esta prueba, estoy seguro de que lo volverá a demostrar con creces.

Para el 5y6 nacional tu tercer compromiso es con otra presentada de Radelli que regresa luego de 77 días llamada Monegasca.

-Esta yegua lamentablemente en su debut no le fue muy bien. Para esta ocasión le colocan el implemento gríngola y esperamos una gran mejoría de ella.

Carrera de Cierre: 5y6 nacional La Rinconada Compromisos

Y en la carrera de los acumulados tienes el compromiso con el ejemplar Ademan.

- A pesar de competir con regularidad, este caballo mostró una gran actuación en su última salida. Para esta nueva prueba, la estrategia es clara: correrlo cerca de los líderes para que su remate sea decisivo y pueda cruzar la meta en el primer lugar