Propietario estadounidense invirtió $8.2 millones durante la segunda sesión de ventas en Keeneland

Este martes se llevó a cabo la segunda sesión de las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, y durante la misma el propietario y criador Mike Repole ha sido uno de los principales compradores a través del primer libro de la subasta con una inversión de $8.2 millones producto de la compra de 14 juveniles.

Mike Repole invierte en 14 yearlings

A través del primer libro de la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland, Mike Repole, no escatimó en invertir de su chequera $8.2 millones entre 14 piezas de ejemplares que seguirán su vida pistera a partir de la temporada 2026. Ese apoyo se tradujo en cifras impresionantes en un mercado que fue elogiado por su competitividad tanto por compradores como por vendedores durante las sesiones iniciales. Durante la segunda sesión, el 9 de septiembre, Repole Stable lideró la clasificación con 14 caballos adquiridos por $8,225,000.

Los siguientes compradores más importantes en términos de compras brutas fueron AMO Racing y Bradley Thoroughbreds como agente, que adquirieron cuatro caballos cada uno. Repole casi duplicó los $4.2 millones invertidos por AMO. Las compras de Repole variaron desde $200,000 en Hip 229, un medio hermano de Uncle Mo y el múltiple ganador de grado 1 Carl Spackler, y 1,5 millones de dólares en Hip 278, un Gun Runner en la yegua Cavorting, ganador de múltiples grados 1 Ambos fueron consignados por Indian Creek.

El potro de 1,5 millones de dólares criado por Stonestreet Thoroughbred Holdings es medio hermano de Clairiere, ganadora de múltiples títulos de Grado 1.

Repole también compró tres caballos adicionales por un millón de dólares cada uno: Hip 196, un Good Magic consignado por Indian Creek, este potro hijo de una media hermana del ganador de múltiples stakes de grado Takeover Target y Ladies’ Privilege, que es la madre ganadora de stakes del ganador de la Breeders' Cup Mile (G1T) More Than Looks. El Hip 197, una agencia de ventas Taylor Made, por Not This Time, una potranca que es media hermana de la ganadora de múltiples stakes de grado Skippylongstocking y la ganadora de stakes Olivia Twist y Moonlite Strike.

El Hip 266, un Nyquist consignado por Warrendale Sales, medio hermano del ganador de stakes Diamond City y Barista de grado 2, Repole lo compró en asociación con St. Elias Stables. De esta manera, concluyó el segundo día de un total del Libro 1, Repole adquirió 24 caballos comprados por $12,3 millones. Números recopilados según la página oficial de Keeneland Sales.