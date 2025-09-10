Hipismo

Gun Runner vendió 10 yearlings por $1 millón o más en dos días

Todo un éxito el primer libro de las ventas en Keeneland

Por Darwin Dumont
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 02:39 pm
Gun Runner vendió 10 yearlings por $1 millón o más en dos días
Barbara D. Livingston
Las ventas en la segunda sesión del primer libro de la Subasta de Yearlings de Septiembre de Keeneland, que son considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta, finalizó con un récord histórico para el semental Gun Runner vendió 10 yearlings por $1 millón o más en dos días, que correspondió al primer libro de vetas.

Gun Runner, que fue introducido al Salón de la Fama de las Carreras en 2024 gracias a sus éxitos en la pista, y si hubiera un salón de la fama para las proezas de ventas y cría, el hijo de Candy Ride también estaría en camino rápido hacia allí.

Gun Runner, tuvo seis yearlings más que llegaron a siete cifras, incluido el ganador de la co-sesión de $2.2 millones, un día después de liderar la primera sesión de la subasta de yearlings en Keeneland con un potro que costó $3.3 millones.

 

Eso aumentó a diez el número total de Yearlings del Libro 1 que vendió por un millón de dólares o más. Gun Runner, por el momento, se dirige hacia la posibilidad de conseguir algo que la industria no ha presenciado en casi 20 años: una media de $1 millón por yearling en una temporada (siempre y cuando se hayan vendido al menos dos, excluyendo yearlings no vendidos).

Aunque todavía quedan muchos días para vender, Storm Cat, Danzig y Kingmambo fueron los últimos sementales en llegar a ese alto nivel, lo que ocurrió en el mercado de sangre pura floreciente de 2006. Después de terminar el Libro 1, se vendieron veinticuatro yearlings de Gun Runner a un precio medio de $1,035,834. Según la página oficial de Keeneland Sales.

Capture Keeneland Sales

