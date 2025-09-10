Suscríbete a nuestros canales

Las ventas en la segunda sesión del primer libro de la Subasta de Yearlings de Septiembre de Keeneland, que son considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta, finalizó con un récord histórico para el semental Gun Runner vendió 10 yearlings por $1 millón o más en dos días, que correspondió al primer libro de vetas.

Gun Runner, que fue introducido al Salón de la Fama de las Carreras en 2024 gracias a sus éxitos en la pista, y si hubiera un salón de la fama para las proezas de ventas y cría, el hijo de Candy Ride también estaría en camino rápido hacia allí.

Gun Runner, tuvo seis yearlings más que llegaron a siete cifras, incluido el ganador de la co-sesión de $2.2 millones, un día después de liderar la primera sesión de la subasta de yearlings en Keeneland con un potro que costó $3.3 millones.

Eso aumentó a diez el número total de Yearlings del Libro 1 que vendió por un millón de dólares o más. Gun Runner, por el momento, se dirige hacia la posibilidad de conseguir algo que la industria no ha presenciado en casi 20 años: una media de $1 millón por yearling en una temporada (siempre y cuando se hayan vendido al menos dos, excluyendo yearlings no vendidos).

Aunque todavía quedan muchos días para vender, Storm Cat, Danzig y Kingmambo fueron los últimos sementales en llegar a ese alto nivel, lo que ocurrió en el mercado de sangre pura floreciente de 2006. Después de terminar el Libro 1, se vendieron veinticuatro yearlings de Gun Runner a un precio medio de $1,035,834. Según la página oficial de Keeneland Sales.

