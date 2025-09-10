Atención la segunda carrera de la tarde queda con una nómina de ocho participantes en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde, continuará con el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025 con la programación de 12 carreras de la reunión número 35 en el hipódromo La Rinconada, que incluyen dos pruebas selectivas grado dos en recorrido de 1.400 metros.

Meridiano: Retirado para La Rinconada Carreras No válidas

La tarde de este miércoles 10 de julio, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista donde se aprecia el primer ejemplar retirado que no participará en las carreras No válidas del 5y6 dominical.

En la segunda competencia No Válida, está reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de una carrera, en distancia de 1.200 metros y por un premio a repartir de $19.500.

Se trata de Visión (número 9), con la monta del jinete aprendiz Samuel Yánez, y presentado por Omar Oviedo para el Stud “Nora C”, ejemplar que venía de ser retirado por estado febril y la anterior a esta arribó en la octava casilla a 19 cuerpos del ganador Sr. León.

Meridiano en La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, Visión, fue retirado por Cólico.

El cólico en caballos en un síntoma de dolor abdominal grave, a menudo relacionado con problemas en el tracto gastrointestinal, como obstrucciones, gases, desplazamientos o torsiones intestinales, y requiere atención veterinaria de emergencia. Los síntomas incluyen revolcarse, sudoración, pisotear o patear el abdomen y falta de apetito. Las causas pueden ser dietéticas, como cambios bruscos de alimentación o falta de agua, o de otro tipo, como parásitos o problemas dentales