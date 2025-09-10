Hipismo

Conozca la razón del retiro de esta nieta de Tapit en la tercera válida para el 5y6 de la R35

Reaparecía a la arena de La Rinconada luego de 63 días sin correr

Por Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 02:15 pm
Conozca la razón del retiro de esta nieta de Tapit en la tercera válida para el 5y6 de la R35
Foto: David Urdaneta.
Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting del año 2025 arrancó muy bien y este domingo 14 de septiembre será la reunión número 35, pues tendrá una programación de 12 competencias, que incluye dos pruebas selectivas: Clásico Gelinotte (G2) y el Clásico Millard Ziadie (G2).

NOTAS RELACIONADAS

Yegua: Tercera Válida 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En la novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en distancia de 1.100 metros, fueron inscritas 10 participantes.

La tarde de este miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales una segunda yegua retirada para dicha prueba válida, y se trata de la tresañera Johanakarina (número 5), una presentada de Fernando Parilli Araujo, nacida y criada en el Haras Bello Monte e iba a reaparecer luego de 63 días sin correr y contaba con la monta del efectivo jinete aprendiz Winder Véliz.

En su última actuación pública efectuada el día 13 de julio llegó quinta a siete cuerpos de la ganadora Panpura y hasta el momento posee campaña de siete actuaciones sin conocer la victoria.

Motivo Retiro: La Rinconada 

Mediante la información del INH, la potra Panpura quedó retirada por presentar Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo