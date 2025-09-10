Conozca la razón del retiro de esta nieta de Tapit en la tercera válida para el 5y6 de la R35

El tercer meeting del año 2025 arrancó muy bien y este domingo 14 de septiembre será la reunión número 35, pues tendrá una programación de 12 competencias, que incluye dos pruebas selectivas: Clásico Gelinotte (G2) y el Clásico Millard Ziadie (G2).
En la novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en distancia de 1.100 metros, fueron inscritas 10 participantes.
La tarde de este miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales una segunda yegua retirada para dicha prueba válida, y se trata de la tresañera Johanakarina (número 5), una presentada de Fernando Parilli Araujo, nacida y criada en el Haras Bello Monte e iba a reaparecer luego de 63 días sin correr y contaba con la monta del efectivo jinete aprendiz Winder Véliz.
En su última actuación pública efectuada el día 13 de julio llegó quinta a siete cuerpos de la ganadora Panpura y hasta el momento posee campaña de siete actuaciones sin conocer la victoria.
Motivo Retiro: La Rinconada
Mediante la información del INH, la potra Panpura quedó retirada por presentar Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.