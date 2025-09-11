El Caballo del año de Maryland galopó y mantiene su invicto en 10 actuaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana retornaron las carreras en el mitin de otoño en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland. Este regreso marcó la vuelta de Post Time, el caballo del año criado en Maryland, que mantuvo su invicto en 10 actuaciones en Laurel Park después de una devastadora victoria por 17 cuerpos en el Polynesian Stakes de $100,000 este domingo.

Post Time regresó para reclamar su puesto como el mejor del estado

Después de que Inveigled y Light the Way se retiraron, Post Time solo se enfrentó a otros dos en el Polynesian, y los superó con su gran actuación. El velocista Northern Flame registró fracciones de :24.20 y :47.76 en una pista fangosa y sellada, mientras que Post Time, entrenado por su jinete habitual Sheldon Russell, estuvo un poco más cerca del ritmo estándar.

Post Time manejó la pista mojada con aplomo y se colocó rápidamente en cabeza a mitad de la curva final. A partir de ahí, fue simplemente una carrera contrarreloj, y Post Time detuvo el cronómetro en 1:37.23, para ganar el Polynesian Stakes de $100,000. Northern Flame terminó segundo, seguido de Awesome Ruta, a 14 cuerpos, en tercer y último lugar.

Post Time, es un macho de 5 años, hijo de Frosted en la yegua Vielsalm por Fairbanks, propiedad de Hillwood Stable LLC. El entrenado por la esposa de su jinete Sheldon, Brittany Russell, Post Time disfrutó de una campaña 2024 muy exitosa, ganando el Carter Handicap Grado 2 de Aqueduct y el General George Stakes Grado 3 de Laurel, y ubicándose en carreras de Grado 1 como el Whitney Stakes y el Metropolitan Handicap en Saratoga, y la Breeders' Cup Dirt Mile en Del Mar.

Post Time, luego de esta victoria ostenta ahora un récord de 12 victorias en 20 carreras y ganancias totales de $1,431,100. El Polynesian de 2025 fue su octava victoria en stakes.