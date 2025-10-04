Así se escribió la historia en Keeneland: Los detalles de la actuación del caballo de Jaramillo y Kikito

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el hipódromo de Keeneland fue el centro de atención con la disputa del Coolmore Turf Mile S. (G1), una vibrante prueba de $1.250.000 sobre $1.600 metros que otorgaba un cupo directo a la Breeders’ Cup Mile. Doce ejemplares maduros se enfrentaron en la pista, aunque el número uno se retiró antes de la largada.

La prueba generaba especial expectativa por la participación de Howard Wolowitz, el representante de la cuadra venezolana de José Francisco D’Angelo y la monta de Emisael Jaramillo. La yunta buscaba su primera victoria de Grado 1 en Estados Unidos.

El Desarrollo de la Carrera: Coolmore Turf Mile (GI)

Desde el inicio, los ejemplares salieron a gran velocidad. El caballo Quatrocento (2), con Leparoux, tomó rápidamente la delantera, seguido muy de cerca por Howard Wolowitz y Jaramillo. Pasaron los primeros 400 metros en 22.2 y los 800 en 46.0. En el tercer lugar se ubicaba Epic Ride (7).

El drama se desató al girar la última curva. Cuando parecía que el ejemplar conducido por Jaramillo desplazaría al puntero Quatrocento, el caballo criollo se cargó hacia adentro, y corta su propia acción corredora lo que hace que pierda el impulso crucial.

Este tropiezo fue decisivo y fue capitalizado por el boricua Irad Ortiz Jr., quien con Rhetorical (9) pasó con autoridad, y cruza la meta con al menos un cuerpo de ventaja sobre Program Trading (GB). El ganador marcó un tiempo de 1:33.61 para la milla además resultó una sorpresa en las taquillas, al pagar 21.18 a ganador.

Para Irad Ortiz Jr., esta victoria se suma a sus 27 triunfos de stakes de Grado en el año, afianzándolo como uno de los mejores jinetes del circuito. No solo eso el caballo ganador gana su pase directo Breeders' Cup Mile (G1) que se disputará entre los finales de octubre e inicio de noviembre.

Tropiezos y el Sueño Pendiente: Yunta

A pesar de la expectativa, Howard Wolowitz, presentado por D'Angelo (conocido como Kikito), confrontó múltiples tropiezos en la curva y en la recta final, lo que le impidió concretar un mejor desempeño, llegando en la séptima posición.

Dato Curioso: Howard Wolowitz sí le otorgó la primera victoria de Grado 1 al entrenador José Francisco D’Angelo la pasada temporada, al ganar el Aristocrat Franklin-Simpson Stakes (G1) en julio de 2024. Sin embargo, en esta ocasión, el binomio no logra concretar el triunfo, y Jaramillo deberá esperar un poco más para alcanzar ese sueño personal del Grado 1 en EEUU.