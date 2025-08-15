Irad Ortiz Jr. gana primera vez en su carrera este premio como jockey en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes 15 de agosto del 2025 se dio a conocer que el jockey profesional puertorriqueño Irad Ortiz Jr. fue electo como el ganador del premio Mike Venezia Memorial Award 2025.

La información la dio a conocer representantes de la familia Venezia, miembros del The Jockeys’ Guild y el jockey retirado y ganador del Premio Eclipse, Richard Migliore.

“Unirme a la larga lista de ganadores del Premio Mike Venezia es un gran honor”, manifestó Ortiz Jr. luego de conocer la noticia de su nombramiento. “Estoy deseando dar las gracias personalmente a la familia Venezia aquí en Saratoga y compartir esto con mi familia” complementó.

El Premio Mike Venezia se preenta anualmente a los jockeys que representan el ejemplo de deportivismo y ciudadanía como la personificó en vivo el jockey fallecido Mike Venezia, ganador de más 2,300 carreras y fallecido después de una caída donde sufrió lesiones en la espina dorsal.

El premio se le entregará a Irad Ortiz Jr el próximo viernes 22 de agosto en una ceremonia en la arena del hipódromo de Saratoga. Ortiz, ganador en cinco oportunidades del Premio Eclipse como Jockey del año y este año alcanzó los 4.000 triunfos en su carrera en Estados Unidos.

Ortiz Jr. se une a una larga lista de jockeys ganadores del Premio Mike Venezia donde sobresalen látigos retirados y miembros del Hallf of Fame como: Jerry Bailey, Angel Cordero Jr. Edgar Prado y los venezolanos Ramón Domínguez, Javier Castellano y Junior Alvarado.