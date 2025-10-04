El dosañero Intrepido sorprende y se lleva la American Pharoah (G1) 2025

Suscríbete a nuestros canales

La hípica estadounidense continuó la temporada oficial clasificatoria para la 152ª edición del Kentucky Derby (G1) este sábado. Cuatro pruebas clave, destinadas a caballos jóvenes de dos años, se disputan a lo largo del país. El objetivo es que los ejemplares acumulen los puntos necesarios para asegurar su cupo en la legendaria carrera que celebra Churchill Downs en Louisville, Kentucky.

La competencia, considerada la más atractiva del mundo, se celebrará el primer sábado de mayo de 2026. Los ejemplares que finalicen en los cinco primeros lugares de estas selectivas inaugurales recibirán la siguiente distribución de puntuación: 10, 5, 3, 2 y 1, respectivamente.

Inicio con Drama en Santa Anita Park

El Hipódromo de Santa Anita Park albergó una de las carreras más importantes del día: el American Pharoah Stakes (G1). Esta prueba, con un premio de $300.000, se corrió en la pista de arena sobre una distancia de 1.700 metros. Seis potros juveniles participaron en busca de los primeros puntos en el camino hacia el prestigioso "Derby de las Rosas" de 2026.

La carrera ofreció un gran espectáculo, caracterizado por una fuerte lucha inicial que generó parciales rápidos. Contra todo pronóstico, el caballo conducido por el jinete Héctor Berríos, Intrepido (2) sorprendió a los grandes favoritos, cruzó la meta en ganancia y se llevó el triunfo de esta importante selectiva en tiempo final de 103.3 para el recorrido y un dividendo en taquilla de $19.60 a ganador.

Un Doble Premio para el Ganador: Santa Anita

La victoria en el American Pharoah Stakes no solo otorga un pase directo a la Breeders’ Cup Juvenile, sino que también garantiza los primeros 10 puntos en la ruta para el Kentucky Derby del 2026.

El ganador de la prueba es un potro castaño, hijo de Maximus Mischief en Overly Indulgert entrenado por J. Mullins. El ejemplar alcanzó de esta manera su segunda victoria en tres actuaciones. Pese a no figurar entre los principales candidatos al inicio, demostró su calidad al dominar la distancia y la pista de arena.