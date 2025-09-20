Baeza en gran demostración se llevó el Derby de Pensilvania G1

Suscríbete a nuestros canales

Siete carreras selectivas fueron programadas para esta tarde en Parx Racing, encabezadas por el Derby de Pensilvania (G1) y el Cotillón S (G1) con una bolsa de $1 millón cada una. En el Derby de Pensilvania (G1), reservado para potros de 3 años en distancia de 1.800 metros, la juvenil Baeza con la monta de Héctor Berrios para el entrenador John Shirreffs se quedó con los honores en esta majestuosa tarde en el circuito de Pensilvania.

Una tarde de carreras que además estuvo engalanada con la disputa del Gallant Bob S. (G2) por $400.000, el Greenwood Cup (G3) por $200.000 y las listadas del Parx Dirt Mile por $300.000, el Liberty Bell Stakes por $150.000 y el Parx Sprint por $150.000.

Baeza, sin rivales en el Derby de Pensilvania

El Derby de Pensilvania encabezó la acción del sábado, en el hipódromo de Parx Racing, dentro de un grupo de siete pruebas selectivas, donde incluyó además el Cotillon S. (G1), como las pruebas centrales de la jornada en el hipódromo ubicado en Filadelfia.

El Derby de Pensilvania (G1), que se corrió en 1.800 metros, atrajo a un elenco talentoso encabezado por Baeza, que junto a nueve ejemplares llega con múltiples figuraciones en stakes de grado tras su tercer puesto en el Derby de Kentucky. El hijo de McKinzie demostró en la prueba más importante de Pensilvania que su clase se impone ante este grupo selecto de ejemplares.

Siempre corriendo detrás del pelotón, Berrios junto a Baeza esperaron el momento oportuno para ir en la búsqueda de la carrera. Mientras que So Sandy marcaba los primeros splits de 23, 46.3 y 70.2, Baeza desde el fondo comenzaba a atropellar.

En la recta final, ahora con un Goal Oriented, en la punta Baeza lo alcanza y se viene hasta la meta para ganar muy fácil el Derby de Pensilvania (G1) con una bolsa de 1 millón de dólares, en crono de 108 flat para 1.800 metros.

Baeza, que luego de sus terceros en el Kentucky Derby y Belmont Stakes, y un segundo lugar en el Jim Dandy, cobró desquite y se queda con su segundo triunfo en campaña de ocho presentaciones, y su primer stake de grado. Para este consentido del C R K Stable LLC y Grandview Equine, ve sus ganancias sobre el millón y medio en el banco para sus conexiones.