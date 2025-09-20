Clicquot con Irad Ortiz Jr se adjudicó el Cotillon S (G1) por 1 millón de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Siete carreras selectivas fueron programadas para esta tarde en Parx Racing encabezadas por el Derby de Pensilvania (G1) y el Cotillón S (G1) con una bolsa de $1 millón cada una. En el Cotillón S (G1) reservada para potras de 3 años en distancia de 1.700 metros la juvenil Clicquot con la monta de Irad Ortiz Jr., para el entrenador Brendan Walch se quedó con los honores en esta majestuosa tarde en el circuito de Pensilvania.

Una tarde de carreras que además estuvo engalanada con la disputa del Gallant Bob S. (G2) por $400.000, el Greenwood Cup (G3) por $200.000 y las listadas del Parx Dirt Mile por $300.000, el Liberty Bell Stakes por $150.00 y el Parx Sprint por $150.000.

Clicquot ganadora del Cotillon Stakes G1 derrotó a seis rivales

La décima tercera de la jornada saturnina en el hipódromo de Parx Racing fue reservada para el Cotillon S. (G1), prueba coestelar de la tarde que se corrió en distancia de 1.700 metros, con la victoria para Clicquot con la monta de Irad Ortiz Jr. El Cotillon (G1) tuvo una bolsa de $1.000.000 y fue exclusiva para hembras de tres años, en la cual siete estuvieron presentes de las ocho inicialmente inscritas.

La Cara está a la cabeza del grupo. Desde la partida marcó los primeros parciales durante la mayor parte de la competencia; sin embargo, en la recta final fue comprometida por Dry Powder, que le ofreció pelea durante 300 metros, hasta que apareció Clicquot con la monta energética de Irad Ortiz Jr., que contuvo el avance de Ourdaydreaminggirl, que atropelló con fuerzas para la tercera posición.

Clicquot es una tordilla hija de Quality Road en Royal Obsession por Tapit, consigue su cuarta victoria en cinco presentaciones, cuatro de manera consecutiva. Esta linajuda corredora corrió con las sedas del X-Men Racing IV LLC, Madaket Stables LLC y SF Racing LLC, con récord en el banco sobre los 800 mil dólares.