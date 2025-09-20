Suspenden a jinete por uso indebido del látigo sobre un colega

Suscríbete a nuestros canales

Según un comunicado del hipódromo de Belterra Park, en Cincinnati, Ohio, los comisarios suspendieron a Eddie Jurado por diez días después de una audiencia debido a que se le acusó de manejar negligentemente y hacer un mal uso de la fusta durante la séptima carrera el 13 de septiembre del año 2025.

Jinete Eddie Jurado suspendido por 10 días

Los comisarios de este recinto en Ohio afirmaron que la sentencia se mantuvo cuando el jinete Eddie Jurado empleó su látigo frente al caballo de un competidor, lo que forzó a este último a parar para no ser golpeado.

En el video tape (minuto 1:03), se puede apreciar que, en la recta final de la carrera discutida, Jurado iba en segunda posición sobre Vittoriano y Summer Pauly, el aprendiz de jinete, iba liderando sobre Dancer's Shadow. Summer tuvo que frenar al ver cómo Jurado le mostraba el látigo en la cara.

En ese instante, según el fallo, Jurado se volvió para mirar por encima del hombro exterior, justo cuando su caballo (#3 Vittoriano) sobrepasaba al puntero. Entonces extendió la fusta frente a la montura #7 de la jinete Summer Pauly, Dancer's Shadow, obligándola a detenerse para no golpear a su caballo.

Pauly y Dancer's Shadow llegaron en cuarto lugar, mientras que Vittoriano y Jurado lo hicieron en primero; sin embargo, los comisarios pusieron el letrero de investigación. Pauly también impugnó como jockey. Vittoriano y Jurado, que terminaron en la cuarta posición, fueron descalificados luego de Pauly.

Después de la audiencia, los comisarios optaron por suspender a Jurado de las carreras durante diez días: 25, 26, 27 y 30 de septiembre; así como el 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de octubre. De acuerdo con el fallo, la suspensión de Jurado, si no apela el castigo, abarcará cinco fechas de carreras.