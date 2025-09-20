Javier Castellano consigue doblete ganador en New York

Suscríbete a nuestros canales

Javier Castellano sigue en su plan estelar en tierras norteñas. Para nadie es un secreto que la profesión de jinete es fácil, una disciplina que conlleva constancia y mucho trabajo, para conseguir metas y objetivos. En un mundo donde hay mucha demanda, no es fácil conseguirse un puesto en algunas caballerizas, donde se necesita trabajar arduamente para poder alcanzar al menos su primera monta.

Javier Castellano logró dos victorias

Durante la reunión que tiene lugar en Belmont at the Big A este viernes, se realizaron nueve competencias, entre ellas una selectiva con un premio de $150.000. El jinete venezolano Javier Castellano sumó un par de victorias, que lo ubican en el puesto 18 en la estadística de jinetes de todos los tiempos con 5.895 victorias, y como el segundo más ganador activo. Castellano comenzó la jornada con victoria sobre el ejemplar St. Brigid’s Cross, para el entrenador George Weaver.

St. Brigid’s Cross es una potra de dos años que consiguió una victoria en cuatro presentaciones. Esta hija de Leinster en My Sunday Best por Flatter corrió la distancia de 1.300 metros con registro de 78” en pista de arena. En la taquilla arrojó un pago de $5.64 a ganador.

En la quinta del programa, Javier Castellano se alzó con el triunfo con el ejemplar Sisouni Flash, que significó un batacazo de $20.16 a ganador en distancia de 2.200 metros con registro de 141” para el entrenador Keneth McPeeak. La exacta de esta carrera fue con el jinete también venezolano Samy Camacho, que abonó en la taquilla $85.52.

Sisouni Flash consiguió de esta manera su primer triunfo en campaña de seis presentaciones. Corrió para los colores de R T Racing Stables. Castellano ahora tiene 68 victorias en la presente temporada. Para la jornada de hoy sábado, el jinete Salón de la Fama tendrá tres compromisos de monta en la jornada especial en Parx Racing.

Castellano tendrá el primer compromiso de la tarde en la segunda carrera con el ejemplar Phantom Speed. Luego, en el Gallant Bob S. (G2) de $400.000, llevará a Donut God, y en el Pennsylvania Derby (G1) de un millón de dólares llevará a Big Truzz, estos dos últimos ejemplares para el entrenador Brian Lynch.