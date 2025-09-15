Nueve carreras de grado son encabezadas por el Derby de Pensilvania

Suscríbete a nuestros canales

Nueve carreras de grado esta semana están encabezadas por el Derby de Pensilvania (G1), que se presenta como un claro ejemplo de los últimos participantes de Grado 1. La acción del viernes y el sábado abarca desde la gran semana del hipódromo de Parx Racing hasta las pruebas de Grado 3 en Churchill Downs, Gulfstream Park y Woodbine, con participantes de calidad y stakes destacados en múltiples pistas.

Derby de Pensilvania (G1) tendrá 10 participantes

El Derby de Pensilvania encabeza la acción del sábado, en el hipódromo de Parx Racing, con siete pruebas selectivas, donde incluye además el Cotillon S. (G1), como las pruebas centrales de la jornada en el hipódromo ubicado en Filadelfia. El Derby, como el Cotillon, tendrá una bolsa de $1.000.000 cada uno, prueba exclusiva para machos y hembras de tres años, respectivamente.

El Derby de Pensilvania (G1), que se corre en 1.800 metros, atrajo a un elenco talentoso encabezado por Baeza, que junto a nueve ejemplares llega con múltiples figuraciones en stakes de grado tras su tercer puesto en el Derby de Kentucky. Junto a él estará Goal Oriented, que llega buscando redención tras su tercer puesto en el Haskell (G1), donde Gosger quedó segundo, detrás de Journalism. Gosger también terminó segundo, detrás de Journalism, en el Preakness. Este trío crea un duelo fascinante que podría transformar la división de tres años de final de temporada.

Además de los tres mencionados al principio, contará con la participación de So Sandy, Altobelli, Magnitude, David of Athens, Happily Delusional, Big Truzz y Mo Plex.

Parx Racing: El Cotillon (G1) como segunda mejor rentada

El Cotillion (G1), la segunda carrera de mayor categoría a correrse este sábado en Parx Racing, será en distancia de 1.700 metros con una bolsa de un millón de dólares para hembras juveniles de tres años. Esta prueba trajo consigo ocho potras de gran renombre.

La Cara está a la cabeza del grupo que busca recuperarse de su victoria en Alabama (G1), tras haber conquistado el Acorn (G1) en Saratoga en junio con una victoria decisiva. La hija de Street Sense ganó el Ashland (G1) en Keeneland en abril. Su último logro la llevó a terminar cuarta en Alabama (G1) tras marcar el ritmo inicial, pero se recuperó de una actuación similarmente decepcionante en Kentucky Oaks (G1) para ganar el Acorn con contundencia.

Good Cheer, la consentida del Godolphin, de nuevo estará en acción. Tras ganar el Kentucky Oaks, en calidad de invicta en siete presentaciones, llegó quinta en el Arcon, ganada por La Cara, y luego recuperó terreno con un segundo puesto en el Alabama S. (G1), escoltando a Nitrogen.

La nómina del Cotillón (G1) la completan Scottish Lassie, Clicquot, Indy Bay, Not Too Late, Ourdaydreaminggirl y Dry Powder.

La jornada selectiva en Parx Racing, la completan el Gallant Bob S. (G2) por $400.000 en 1.200 metros para machos de tres años. Además, se corre el Greenwood Cup (G3) por $200.000 para machos de tres y más años en distancia de 2.400 metros. De igual manera, se correrán las listadas del Parx Dirt Mile por $300.000, el Liberty Bell Stakes por $150.00 y el Parx Sprint por $150.000.