José Francisco D’Angelo fue el entrenador más valioso de la semana en Estados Unidos

El joven entrenador José Francisco D'Angelo va encaminado hacia una tercera temporada de grandes números en su historial profesional. Esta semana, el mejor conocido por sus allegados como “Kikito” sumó siete victorias, que incluyeron un stakes. Estos triunfos fueron conseguidos entre el hipódromo ubicado en Churchill Downs, Kentucky Downs y Gulfstream Park.

José D’Angelo comenzó la semana victoriosa el miércoles 10 de septiembre en el cierre de mitin de Kentucky Downs, tras presentar en gran performance al argentino Quereme Pass, con la monta de Lanfranco Dettori, triunfo significativo, ya que dejó récord para la distancia en este circuito, y selló el campeonato para el jinete Dettori, mejor conocido como el jinete volador.

José Francisco D’Angelo, en Gulfstream Park, sumó tres triunfos. El primero de ellos fue con Be Thankful con la monta de Edgard Zayas, en la jornada del viernes. El sábado visitó el parque de vencedores con el ejemplar Micanopy con la monta de José Morelos, y en la jornada del domingo consiguió el doblete con el jinete Edgar Zayas con el ejemplar Throckmorton.

En Churchill Downs, sumó el triunfo de mayor importancia de la semana, tras ganar con Bentornato, el Louisville Thoroughbred Society Stakes, con la monta de Irad Ortiz Jr., luego de casi 10 meses de inactividad, este linajudo corredor se desenvolvió como todo un crack. Este hijo de Valiant Minister, se estará preparando en Gulfstream Park o Nueva York, con aspiraciones a buscar un cupo en la Breeders Cup para la presente temporada.

En este mismo circuito de Kentucky, presentó en plan victorioso al ejemplar Cabourg con la monta de Luis Sáez en un Maiden Special Weight, en la jornada del viernes. El domingo cerró el plan victorioso con el ganador del Macho Macho Man Stakes, Guns Loaded, que reapareció luego de seis meses de inactividad, tras llegar quinto en el Hutcheson S. el pasado mes de marzo en Gulfstream Park.

José Francisco D’Angelo totaliza 107 victorias y producción sobre los seis millones de dólares en la presente temporada. Para esta semana tendrá presentados en Churchill Downs, Belmont at the Big A y Gulfstream Park; en este último señalado tendrá compromiso en tres pruebas selectivas, que incluye el Princess Rooney S. (G3) con el ejemplar Vincey Girl con la monta de Edwin González.