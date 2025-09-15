Luis Fuenmayor hace historia por primera vez en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó la segunda semana del Sunshine Meet que se corre en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida. En la jornada dominical el jinete aprendiz venezolano Luis Fuenmayor, consiguió un Hat-trick, hito logrado por vez primera en su corta campaña como jinete dentro de los Estados Unidos.

Luis Fuenmayor consigue un triplete ganador

Dentro de una programación de 10 competencias, el joven piloto venezolano Luis Fuenmayor, que ofrece siete libras de descargo consiguió tres victorias este domingo. Hecho logrado por vez primera en su carrera profesional dentro de los Estados Unidos. Fuenmayor, abrió con el triunfo de McMullen, en la segunda de la jornada por un Maiden Claiming de $26.500 en distancia de 1.000 metros con registro de 57”3, para el entrenador Heather Smullen, de punta a punta.

En la séptima carrera de la jornada, se impuso de punta a punta en un reclamo de $31.000 con el ejemplar Party Shaker, en distancia de 1.664 en pista sintética con registro de 103”2, para el entrenador Aubrey Maragh. En la taquilla dejó un pago de $8.80 a ganador. Este hijo de Practical Joke, sumó su tercera victoria en 27 presentaciones.

Luis Fuenmayor, completó el triplete ganador con el ejemplar Swashbuckle, que fue un batacazo en la taquilla con un pago de $16.60 a ganador. Esta prueba fue un Starte Optional Claiming por $33.000 en distancia de una milla en pista de grama con registro de 97”1.

Luis Fuenmayor, para esta la tercera semana del Sunshine Meet, que inicia el viernes tendrá 14 montas de lato valor. Fuenmayor, suma 20 victorias en la temporada y ganancias de $640.000 para sus conexiones.