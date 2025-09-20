Haulin Ice se ganó un cupo en la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se corrió el Princess Rooney Invitational (G3) con una bolsa de $200,000, un evento de la Breeders' Cup "Gana y estás dentro", disputado en la tarde de carreras en el Sunshine Meet 2025, en Gulfstream Park. En la cual el ejemplar Haulin Ice con la victoria se ganó un puesto para la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint, a correrse el 1 de noviembre en Del Mar.

Breeders’ Cup: Haulin Ice se llevó el Princess Rooney Inv. G3

Dentro de una nómina de 11 carreras programadas, la décima fue reservada para el Princess Rooney Invitational (G3), un sprint de 1.400 metros para potras y yeguas, donde Haulin Ice se adjudicó la victoria. La misma se ganó una plaza con cuota paga en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, de $1 millón, que se disputará el 1 de noviembre en Del Mar.

Prácticamente de punta a punta y por vía de galope, Haulin Ice se lleva este evento en gran actuación con la monta de Edgard Zayas, luciendo los colores del C2 Racing Stable LLC, Braverman, Paul, Miller Racing LLC y Pinch, Timothy.

Esta torda, hija de Coal Front en She’s Smoke por Half Ours, lució su poder corredor ante sus rivales que no pudieron darle alcance en todo el recorrido de la prueba, donde marcó parciales muy cómodos de 23, 45 y 70,1, para coronar el triunfo en tiempo de 82”4 para la distancia.

Haulin Ice ahora tiene una performance de 10 victorias en 17 presentaciones; cinco de esos triunfos han sido en la presente temporada. Con récord sobre los 900 mil dólares en el banco para sus conexiones.

El Princess Rooney, un historial de categoría

El Princess Rooney ha tenido en su historial en el último lustro a dos ganadoras de la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint. El año pasado, Soul of an Angel, entrenada por Saffie Joseph Jr., conquistó la Princess Rooney por 3 cuerpos, para luego ganar desde el último lugar para imponerse en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint de siete furlongs por medio cuerpo en Del Mar.

En el 2021, Ce Ce, entrenada por Michael McCarthy, ganó la Princess Rooney 2021 antes de ganar la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint en Del Mar. Ce Ce regresó a Gulfstream para ganar la Princess Rooney 2022, pero ese año no logró defender su título de la Breeders' Cup en Keeneland.

Tanto Soul of an Angel como Ce Ce fueron galardonadas con el Premio Eclipse a la Campeona Velocista Femenina tras ganar la Princess Rooney y la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint. Para Saffie Joseph Jr., esta fue su tercera victoria consecutiva en el Princess Rooney.