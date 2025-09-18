José Francisco D’Angelo busca el triunfo en el Princess Rooney Invitational (G3)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se corre el Princess Rooney Invitational (G3) con una bolsa de $200,000, un evento de la Breeders' Cup "Gana y estás dentro", destacará el calendario de carreras de la Sunshine Meet 2025, en Gulfstream Park. En esta prueba el entrenador venezolano José Francisco D'Angelo, busca la sorpresa.

Princess Rooney Inv. G3

Dentro de una nómina de 11 carreras programadas, la décima fue reservada para el Princess Rooney Invitational (G3), un sprint de 1.400 metros para potras y yeguas, que ofrece a la ganadora una plaza con cuota paga en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, de $1 millón, que se disputará el 1 de noviembre en Del Mar, se renovará el 20 de septiembre.

El Princess Rooney, ha tenido en su historial en el último lustro a dos ganadoras de la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint. El año pasado, Soul of an Angel, entrenada por Saffie Joseph Jr., conquistó la Princess Rooney por 3 cuerpos, para luego ganar desde el último lugar para imponerse en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint de siete furlongs por medio cuerpo en Del Mar.

En el 2021, Ce Ce, entrenada por Michael McCarthy, ganó la Princess Rooney 2021 antes de ganar la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint en Del Mar. Ce Ce regresó a Gulfstream para ganar la Princess Rooney 2022, pero ese año no logró defender su título de la Breeders' Cup en Keeneland.

Tanto Soul of an Angel como Ce Ce fueron galardonadas con el Premio Eclipse a la Campeona Velocista Femenina tras ganar la Princess Rooney y la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint.

La edición de la presente temporada Saffie Joseph Jr., tendrá la posibilidad de ganar este evento por tercer año consecutivo, por ende, inscribió a cuatro potenciales maduras en su establo; Haulin Ice, Ultimate Authority, Mystic Lake y Claret Beret.

Gulfstream Park: José Francisco D´Angelo busca la sorpresa en el Princess Rooney Inv. G3

Dentro de esta nómina el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, por su parte tendrá la oportunidad de presentar a Vincey Girl con la monta de Edwin González, que viene de ganar el Sheer Drama Handicap en agosto en Gulfstream Park. Esta hija de Race Day, que tiene un récord de cuatro triunfos en 13 presentaciones.

