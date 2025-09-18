Chunk of Gold ganador del West Virginia Derby regresa a Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera del sábado en el hipódromo de Churchill Downs, se disputan 11 competencias, que incluye cuatro carreras selectivas, encabezadas por el Dogwood S. (G3) por 300 mil dólares. Además, se corre el Bourbon Flight por el mismo valor, donde el ganador del Derby de Virginia, Chunk of Gold está de vuelta para reivindicarse del noveno lugar logrado en el mes de mayo, en el Kentucky Derby.

Chunk of Gold de nuevo en Churchill Downs

El ganador del Derby de Virginia Occidental (G3) Chunk of Gold, propiedad de Terry Stephens, quien terminó noveno en la edición 151 del Derby de Kentucky (G1), regresará a Churchill Downs como favorito para ganar el Bourbon Flight del sábado, con premio de $300,000. Chunk of Gold, también fue inscrito para participar este viernes en el St. Louis Derby, en Fairmount Park, sin embargo, sus conexiones se quedaron para correr en Kentucky.

Entrenado por Ethan West, Chunk of Gold terminó noveno en el Kentucky Derby 151 antes de una fuerte campaña de verano que incluyó un segundo puesto en el Ohio Derby (G3) y una convincente victoria en el West Virginia Derby.

Un total de ocho potros de tres años atrajo esta competencia de alto valor con $300.000 en premios a repartir. Las conexiones de Chunk of Gold, de nuevo solicitaron los servicios de Jareth Loveberr, quien hizo un gran trabajo para colocar a Chunk of Gold en una buena posición en la delantera y ganar de manera solvente.

El Bourbon Flight será en distancia de 1.900 metros y que forma parte de un cuarteto de carreras selectivas junto con la Dogwood (G3) de $300,000; la Harrods Creek de $300,000; y la Seneca Overnight Stakes de $175,000. La Bourbon Flight se presenta como la Carrera 10 en la cartelera de 11 carreras, con una hora de inicio a las 5:29 p. m.