Jinete venezolano logró Hat-trick en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

José Gregorio Torrealba, jinete venezolano finalista al jinete aprendiz del año 2024, tuvo una jornada casi perfecta este domingo en el circuito ubicado en Maryland, Laurel Park. El jockey profesional firmó cuatro compromisos de monta en la cartelera de nueve carreras para alcanzar tres victorias.

Laurel Park: José Gregorio Torrealba consiguió un Hat-Trick

José Gregorio Torrealba, quien había conseguido un triunfo el viernes en el hipódromo de Delaware Park, el domingo ahora en Laurel Park, destacó con un Hat-trick en cuatro compromisos de monta adquirido para la cartelera. Torrealba, consiguió su primera victoria en la sexta carrera de la jornada encima del ejemplar Caddiemaster, un macho de tres años castrado hijo de Liam’s Map, que sumó su primera victoria en siete actuaciones. Presentó Horacio De Paz para las conexiones Club Sixty Five Racing y Liberty House Racing.

Acto seguido en la séptima de la jornada llevó las riendas del ejemplar Where’s Ray, que dejó en la taquilla $3,40 a ganador. Corrió los 1.100 metros en 62”3 y fue presentado por Timothy Salzman, para la divisa de Megan Salzman. Este hijo de Mshawish, se impuso en una prueba valorada por $30,500. Este macho castrado de cinco años ahora tiene un récord de cuatro triunfos en 20 presentaciones.

Torrealba, completó el Hat-Trick en la octava carrera de la jornada encima del lomo de Don’t Wait Up, que fue una ligera sorpresa en la taquilla tras arrojar $14,40 a ganador. Este ejemplar participó en una prueba cotizada por $29,500 en distancia de 1.400 metros, con registro de 84”4. Don’t Wait Up, presentado por Ferris Alien III, para Walter Dodggett III, sumó su novena victoria en 36 presentaciones.

José Gregorio Torrealba, con estas victorias alcanzadas totaliza 248 de por vida en tres años de campaña en Estados Unidos. En la temporada actual lleva 59 triunfos. Para esta semana, el joven piloto comienza sus compromisos en Delaware Park, con tres montas entre miércoles y jueves. Luego continua en Laurel Park, para que lo que resta de semana.