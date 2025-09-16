El jinete venezolano José Gregorio Torrealba consigue stakes por 100 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, diseñó ocho carreras en la cartelera que se denominó "Turf Festival" con tres pruebas selectivas de $100,000 cada una. Una de ellas fue para el ejemplar Had to Have Him, que se llevó los honores bajo el mando del jinete venezolano José Gregorio Torrealba para ganar el Laurel Dash Stakes.

José Gregorio Torrealba se queda con el Laurel Dash Stakes

El Laurel Dash Stakes de 100 mil dólares es una prueba sprint de 1.200 metros, donde el entrenado por John Salzman Jr. para Gracie Mae Stables y Great Lake Stable, Had to Have Him arrancó lentamente, pero Torrealba avanzó paso a paso para acechar en los metros finales al grupo mientras Fore Harp y Where's Ray marcaban fracciones de 22.61 y 45.16 segundos.

Had to Have Him avanzó por líneas externas en la curva, luego se abrió paso al entrar en el tramo de la recta final para remontar por el centro de la pista para prevalecer por dos cuerpos sobre el favorito Mischievous Angel.

Had to Have Him completó la distancia en 1:09.20 sobre el recorrido firme y devolvió $8.20 a ganador en la taquilla. Criado en Maryland por Wes Carter, Had to Have Him es un caballo castrado de 4 años, hijo de Force the Pass.

Had to Have Him terminó tercero en el Maryland Million Turf Sprint del año pasado en su última carrera sobre césped de 2024. Castrado durante el invierno, fue transferido a Salzman Jr. después de que su padre se jubilara.

Su entrenador Salzman Jr. mencionó que Had to Have Him correrá la próxima vez en el Maryland Million Turf Sprint de $100,000 en 1.100 metros el 11 de octubre en Laurel Park. Con este triunfo colocó su récord en cinco victorias en 20 presentaciones con una producción de $288,070 para sus conexiones.