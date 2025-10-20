¡El Inmortal aplastó a sus enemigos! La estrella de Hong Kong ratificó su clase en los AUS$20 millones del The Everest

Suscríbete a nuestros canales

Ka Ying Rising, confirmó enfáticamente su estatus como el mejor velocista del mundo con una exhibición devastadora para ganar el Everest (G1) de AU$ 20 millones (aproximadamente US$ 13,5 millones) el sábado en Royal Randwick en Sydney, Australia, brindando emociones máximas en su carrera al jinete Zac Purton y al entrenador David Hayes. De esta manera, el velocista más valorado del mundo alcanzó 14 victorias consecutivas y estará listo para las Carreras Internacionales de Hong Kong el 14 de diciembre.

Ka Ying Rising sometió sin piedad a sus rivales

Tras la victoria de Ka Ying Rising, Purton y Hayes declararon que la victoria fue el punto culminante de sus condecoradas carreras entrando en la historia como el primer caballo extranjero en ganar la carrera de césped la carrera más rica del mundo, ganando AU$7 millones con la victoria sobre Tempted y Jimmysstar en 1:08.13 para los 1.200 metros.

Montado a la perfección, Ka Ying Rising mejoró su récord a 15 victorias en 17 actuaciones y extendió su racha invicta a 14 victorias en el Grupo 1, una secuencia de Hong Kong superada solo por los campeones Silent Witness (17) y Golden Sixty (16), al tiempo que llevó su premio en metálico a más de HK$100 millones.

Ka Ying Rising, es un castrado criado en Nueva Zelanda por Shameexpress de la yegua Per Incanto Missy Mo. Ahora, según sus conexiones el próximo compromiso será la Hong Kong Sprint (G1) de HK$28 millones en aproximadamente seis furlongs en las Carreras Internacionales LONGINES Hong Kong de Sha Tin de HK$132 millones el 14 de diciembre.

The Everest Gr.1 implantó un récord mundial en recaudación

El Everest estableció un nuevo récord de recaudación del World Pool en una sola carrera, con 83.024.693 dólares de Hong Kong (8 millones de libras esterlinas/9 millones de euros). El récord anterior fue de 66.197.958 dólares de Hong Kong, apostados en el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes en Royal Ascot en 2023, establecido por Wellington.

El récord de facturación del World Pool ha sido totalmente destrozado por la increíble actuación de Ka Ying Rising en el Everest. Romantic Warrior en la Copa Saudí de este año disparó las apuestas en esa carrera hasta situarse entre las cinco mejores de todos los tiempos.

El enfrentamiento de Ka Ying Rising contra los velocistas australianos, conocidos por estar entre los mejores del mundo, se sintió como una pelea de boxeo por el título mundial y claramente capturó la atención de los fanáticos de las carreras de todo el mundo.