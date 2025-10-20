Venezolanos arrasaron en el Sunshine Meet tras ganar más de la mitad del programa

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, en el hipódromo de Gulfstream Park, se desarrolló una jornada que incluyó doce competencias y dos stakes valorados en $200.000 cada uno. Los jinetes y entrenadores de Venezuela demostraron sus mejores destrezas y condiciones para conseguir impresionantes victorias en la cartelera correspondiente, sobresaliendo con siete victorias en el primer día de la séptima semana del Sunshine Meet, que es el preludio del mejor mitin invernal en Estados Unidos, como lo es el Championship Meet.

Fueron siete victorias para los venezolanos en Gulfstream Park

La fiesta de ganadores la comenzó el entrenador venezolano. Antonio Sano, quien formó yunta con la yoqueta aprendiz borinqueña Dalila Rivera, quien vistió los colores de Guarnieri Ventura LLC, que aprovechó la línea interna y el descargo para derrotar en gran final al ejemplar Blue Slide Park con la monta de Miguel Vásquez, por un claiming de $23.5000 en distancia de 1.600 metros en pista de arena. El crono final de prueba fue de 97”1. En la taquilla dejó un pago de $10.80 a ganador.

En la cuarta de la jornada, el entrenador venezolano Francisco D’Angelo, sumó su primera victoria de la semana. Zayas llevó las riendas de Zo Zucchera, para colores de Carlos D’Amato. Esta yegua hija de Collected sumó su quinta victoria en 15 presentaciones. Esta juvenil de tres años dejó un pago de $4.80 a ganador. El tiempo de la carrera fue de 99”4 para 1.600 metros en pista de grama.

Emisael Jaramillo, con la victoria sobre Skellig Michael consiguió su triunfo cinco mil de por vida en su carrera internacional. Lo hizo para el entrenador Víctor Barboza Jr., sobre cual demostró todas sus cualidades para no dar tregua y ganar muy fácil en los metros finales. Este macho castrado de tres años propiedad de. Saint Celestine Thoroughbred Management., sumó su primera victoria en campaña de cuatro presentaciones. Este animal devolvió un pago de $3.80 en la taquilla por ganador, y un crono de 82”4 para 1.400 metros.

En la séptima carrera de la jornada el jinete venezolano Emisael Jramillo, continuó su ruta ganadora para llevar al triunfo al ejemplar Pure Class, presentado por David Fawkes, que dejó crono de 82”2 y generó un pago de $6.20 a ganador. Este hijo de The Big Beast sumó la segunda victoria en siete presentaciones en la actual temporada, y el número seis en 18 actuaciones.

Emisael Jaramillo, consiguió la tercera victoria de la tarde en la octava de la cartelera con el ejemplar selectivo Mythical, para el entrenador venezolano Jorge Delgado. Esta prueba fue para potras de dos años en el Florida sire Susan’s Girl S, por un monto de $200.000. Mytical, que representa los colores del stud Arindel, se empleó con mucha facilidad este evento selectivo dejando en claro que se trata de una de las mejores sprintes en la actualidad. El tiempo de la carrera fue de 82”4 para 1.400 metros en pista arena. En la taquilla generó un pago de $2.80 a ganador.

En la décima de la cartelera llegó la cuarta de la tarde para Jaramillo, en un hándicap valorado en $70.000, con el caballo chileno Con Compañia, presentado por Amador Merei Sánchez, con un pago excelnte de $12.20 a ganador, $6.80 a placé y $4.80 a show. El ganador venció por amplio margen a sus rivales y dejó crono de 96” para 1.600 metros en pista arena.

En la undécima de la jornada que se corrió por el Florida Sire Affirmend S. por $200.000, donde el triunfo le correspondió al ejemplar Khozalite, con la monta del jinete venezolano Leonel Reyes Ramos, para el entrenador también nativo José Francisco D’Angelo. Este macho de dos años corrió para los colores Half Hollow Stables, LLC y ProRacing Stable LLC. Este macho hijo de Khozan, sumó la segunda victoria en tres presentaciones y dejó crono de 83”1 para 1.400 metros.

Este viernes, continúa la emoción con un triple programa con la disputa de la octava semana del Sunshine Meet en Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida.