NHL: ¿Podrán los Sharks romper la racha de 11 partidos invictos de Dallas en casa?

La NHL nos ofrece un enfrentamiento vital en el Oeste cuando los Dallas Stars reciban a los San Jose Sharks. El duelo en el estadio de Dallas es una oportunidad de oro para los Stars, quienes buscan consolidar su segunda posición en la tabla. Los Sharks, en cuarto lugar, luchan por reducir la distancia con los líderes.

Stars: Ataque explosivo y muro defensivo

Los Dallas Stars llegan al encuentro en una forma formidable, con 7 victorias y solo 3 derrotas en sus últimos 10 partidos. Su rendimiento ofensivo en casa es especialmente notable, promediando 4.25 goles anotados en sus últimos partidos en su hielo.

Este ataque no es su única arma; los Stars complementan su juego con una defensa férrea, concediendo un promedio de solo 2.1 goles en sus últimos 10 encuentros. Además, el historial reciente en Dallas es contundente: los Stars no han perdido en tiempo reglamentario en 11 de los últimos 12 enfrentamientos directos en su estadio.

Sharks: Irregularidad y vulnerabilidad defensiva

Los San Jose Sharks llegan al partido con un registro más parejo de 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10 juegos.

El desafío principal para San Jose es su vulnerabilidad defensiva, ya que promedian 3.5 goles recibidos por partido en ese mismo periodo. Esta debilidad es crucial cuando se enfrentan a un equipo tan ofensivo como Dallas. Como visitante, su situación es aún más difícil: los Sharks no han ganado en tiempo reglamentario fuera de casa en 17 de los últimos 18 partidos.

Alerta de goles: Dallas y su tendencia histórica a un duelo de alta productividad

El análisis sugiere que Dallas parte como el claro favorito para la victoria, respaldado por su racha invicta en casa contra San Jose.

Además, el historial reciente y las estadísticas de ambos equipos apuntan a un alto volumen de goles:

Productividad: Los Stars anotan más de 2.5 goles en 9 enfrentamientos consecutivos contra los Sharks.

Total Histórico: El promedio de goles en sus enfrentamientos directos es de 5.95.

Se espera un juego intenso y ofensivo, con la potencia de Dallas y las oportunidades de contraataque de San Jose elevando el marcador.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González