Calandagan sometió a sus rivales y se gane su pase directo a la Breeders' Cup Turf

El 31 de octubre y el 1 de noviembre tendrá lugar la Breeders' Cup de este año, que se llevará a cabo en Del Mar, situado en San Diego, California al sur de Santa Anita. Este fin de semana se llevó a cabo la última clasificatoria al Campeonato Mundial de Criadores con la disputa del QIPCO Champion Stakes (Gr.1) con la victoria de Calandagan, máximo representante del The Aga Khan Studs.

Breeders' Cup: Calandagan se ganó su pase para la BC Turf

El sábado el hipódromo de Ascot, presentó el British Championsip Stakes con una serie de carreras en diferentes divisiones, entre ellas el QIPCO Champion Stakes (Gr.1) en distancia de 2.000 metros en pista de grama, en la cual Calandagan, propiedad del The Aga Khan Studs superó la prueba de Ascot con facilidad bajo la dirección de Mickael Barzalona.

Calandagan, que venía de lograr senda victoria en la milla y media en el Grand Prix de Saint-Cloud y King George este verano, sencillamente se graduó como uno de los mejores fondistas en pista de grama. Este hijo de Gleneagles. Ahora suma siete victorias en 13 presentaciones, de las cuales tres han sido en Grupo 1.

Este ejemplar entrenado por Francis Graffard, se convierte en el primer caballo en ganar el King George y el Champion Stakes en la misma temporada desde el gran Brigadier Gerard en 1972. Calandagan, derrotó a los rivales de peso como Ombudsman del Godolphin, que atropelló con fuerzas para cerrar segundo y tercero Delacroix del Juddmonte Farms, que finalizó tercero.

Calandagan, hijo de la yegua Calayana por Sinndar, colocó su récord de por vida en 13 presentaciones para siete primeros, cinco segundos y un tercer puesto con una producción de $4.838.232. El crono de la prueba fue de 123” flat.