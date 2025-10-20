¡Conducción impecable! Leonel Reyes Ramos jinete venezolano se adjudicó un Stakes valorado en $200.000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se disputaron doce carreras en el prestigioso hipódromo de Gulfstream Park, situado Hallandale Beach, estado de Florida. La jornada contó con la realización del Florida Sire Susan’s Girl Stakes y el Florida Sire Affirmend S., de $200.000 cada uno. En el Florida Sire Affirmend S., el jinete venezolano Leonel Reyes Ramos destacó por su conducción estratégica y sólida sobre el ejemplar Khozalite. Con una presentación impecable, Reyes Ramos, logró adjudicarse el primer lugar y los máximos honores en una de la carrera más importante del evento.

La undécima carrera del programa estuvo dedicada al Florida Sire Affirmend S., valorado en $200.000, donde Khozalite con la monta del jinete venezolano Leonel Reyes Ramos desplegó una actuación sobresaliente. Este potro de dos años salió a perseguir la velocidad de la carrera desde la partida, ubicado en el segundo lugar muy bien controlado por su piloto, que espero el momento oportuno para realizar el ataque final.

Desde la partida, la prueba se caracterizó con la velocidad de Wootun, que salió disparado desde el brinco inicial, para colocar fracciones rápidas de 22.3 segundos y 45.1 segundos en los primeros segmentos. Aprovechando esta velocidad, Reyes Ramos, movió a Khozalite por las líneas externas para posicionarlo de forma óptima. Al entrar en la recta final, el jinete venezolano con el control sobre sus rivales, realizó el “foot drive” en los metros decisivos para cruzar la meta en un tiempo oficial de 83”1 segundos para 1.400 metros en pista de arena.

Khozalite es un potro juvenil de dos años, producto de la yegua Starship Crystal y el padrillo Khozan, con el linaje de Congrats. El ejemplar logró su segunda victoria en su tercera presentación. Entrenado por el reconocido por sus allegados “Kikito” José Francisco D’Angelo, Khozalite representó los colores del Half Hollow Stables, LLC y ProRacing Stable LLC. Este importante triunfo otorgó un pago de $9.20 a ganador en las apuestas, consolidando a esta potra y su jinete como figuras destacadas en el circuito de Gulfstream Park.