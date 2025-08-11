Leonel Reyes Ramos mete un póker de victorias y se acerca a nueva cifra histórica en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Leonel Reyes Ramos, con diez años de experiencia en Estados Unidos y con más de 900 victorias, deja saber que no es segundo de nadie y que durante este Royal Palm Meet, que se correrá en Gulfstream Park, se ha ganado la confianza de entrenadores y propietarios que le brindan la oportunidad de estar presente todas las semanas al menos con una victoria en paddock de ganadores.

Leonel Reyes Ramos rumbo a una nueva cifra histórica

Leonel Reyes Ramos tuvo el sábado una jornada pletórica en el hipódromo de Gulfstream Park, donde se celebra el Royal Palm Meet. Para el campeón de los jinetes en el hipódromo de Valencia, fue una tarde de júbilo tras lograr cuatro triunfos, que incluyó el Sharp Susan Stakes valorado en $75.000, para potrancas de dos años, donde llevó las riendas de Willow Case, también entrenado por el venezolano Ramón MInguet, que significó además una sorpresa para los apostadores en la taquilla tras arrojar $56 a ganador, $15.20 a placé y $7.40 a show.

Willow Case es una hija de Neolithic en Pillow Case por Drosselmeyer, que sumó la segunda victoria consecutiva y primera selectiva en tres salidas en pruebas públicas. Corrió para los colores de Amanda Hernández y colocó su récord en el bando de $86.300 en producción. Dejó crono de 71”3 para 1.200 metros.

Reyes Ramos con cuatro victorias en la jornada

En la quinta carrera de la jornada comenzó la tarde de éxitos para Leonel Reyes Ramos, quien completó cuatro victorias. La primera de la jornada fue con I Love Venezuela, que se adjudicó un reclamo de $24.500 para hembras maduras en distancia de 1.700 metros en pista sintética. La presenta por el criollo Ronald Coy, dejó crono de 103”3 y generó un pago de $4.40 a ganador. Esta hija de Neolithic es nacida y criada en el Orlyana Farm, del turfman venezolano Orlando Martínez.

Reyes Ramos consiguió la segunda victoria de la tarde en la sexta de la cartelera con el ejemplar Snappy Comeback, para el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo. Esta prueba fue para machos de años por un reclamo para perdedores por $35.000. Snappy Comeback, hijo de Yaupon, sumó su primer lauro en su segunda salida. El tiempo de la carrera fue de 57” para 1.000 metros en pista sintética. En la taquilla genera un pago de $5.40 a ganador.

En la octava de la cartelera llegó la tercera de la tarde con Willow Case en el Sharp Sussan Stakes. Acto seguido, en la novena, completa el cuarteto de victorias con el ejemplar Starship Boeing por un Allowance Optional Claiming valorado en $57.000. El ganador pagó en la taquilla $8.80 a ganador y agenció un crono de 100”1 para 1.664 metros en pista artificial. Presentó Steven Dwoskin.

Leonel Reyes Ramos, con estas victorias suma 67 en la temporada y 964 de por vida en Estados Unidos, desde que se radicó en el 2016.