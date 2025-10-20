Kentucky Oaks: Fin de semana para el Rags to Richies Stakes en Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

La Kentucky Oaks es una carrera Grado 1 para potrancas purasangre de tres años que se celebra anualmente en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Apodada como la carrera de "Lirios para las Potras” es un evento deportivo más antiguos que se disputan de forma continua en la historia de Estados Unidos. Este domingo 26 de octubre se correrá el Rags to Richies Stakes, prueba clasificatoria para la edición 152 a correrse un día antes que el Kentucky Derby.

Kentucky Oaks: Llega el Rag to Richies Stakes

Este sábado el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, dentro de su cartelera selectiva y millonaria, tendrá en la carta el The Rag to Richies stakes, prueba que se corre desde 2013 en Churchill Downs, es en honor a la ganadora del Belmont Stakes en 2007, que se convirtió en la primera potra en ganarlo en más de un siglo. El Rags to Riches, es una prueba exclusiva para potras de dos años en distancia de 1.700 metros con una bolsa de $200.000.

Esta prueba clasificatoria al Kentucky Oaks (G1) atraerá a un grupo selecto de potras de dos años que buscan añadirse los primeros puntos que la pongan en la ruta a la carrea de “Los Lirios” como se le apoda a esta carrea que se correrá en distancia de 1.800 metros con una bolsa de $2.000.000.

Esta prueba otorga 10-5-3-2 y 1 punto a las cinco primeras clasificadas, tuvo como ganadora la pasada temporada a Good Cheer, que fue la vencedora en la Kentucky Oaks (G1) en calidad de invicta.