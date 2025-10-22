Joven promesa Vinotinto da al salto al fútbol español

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol juvenil español se enriquece con la llegada de un prometedor talento venezolano y con formación mexicana: Carlos Rojas.

El joven delantero de 18 años fue anunciado oficialmente este miércoles 22 de octubre como nuevo jugador del equipo Juvenil A (Sub-19) del Rayo Vallecano, consolidando así su ansiado salto al fútbol europeo.

Procede de las categorías inferiores del Puebla U-17 de México, donde ha desarrollado la mayor parte de su etapa de formación.

México toma ventaja

Carlos Rojas, si bien nació en el estado Táchira, Venezuela, ha forjado su carrera deportiva en las estructuras del balompié mexicano. Esta dualidad formativa ha generado interés y competencia a nivel de selecciones juveniles.

De hecho, la categoría Sub-18 de México ha mostrado un notable interés en Rojas, incluyéndolo en varios módulos de trabajo y tomas de contacto, lo que le ha dado una ventaja temprana en la carrera por asegurar su ficha en el futuro.

El fichaje por el Rayo Vallecano, club reconocido por su trabajo en el desarrollo de talentos jóvenes, supone un punto de inflexión en la trayectoria del criollo. Jugar en el fútbol base español le ofrecerá el escenario perfecto para medir su progreso y continuar con su desarrollo como delantero.

El dilema de la selección absoluta

Su llegada a la cantera rayista pone directamente a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en alerta. Con doble nacionalidad (mexicana y venezolana) y experiencia en convocatorias juveniles mexicanas, el futuro de Carlos Rojas en la absoluta está aún por definirse.

Solo el tiempo y su progresión determinarán qué camiseta representará a nivel mayor. No obstante, la FVF debe seguir muy de cerca su evolución en el Rayo, un club que ya sirve de plataforma para otro talento vinotinto.

Cabe destacar, que en las categorías inferiores del Rayo ya milita otro joven venezolano: Santiago Silva. Con 19 años, forma parte del Rayo Vallecano B y ya cuenta con experiencia internacional, habiendo participado con la selección nacional Sub-17.