Leonel Reyes Ramos se posiciona próximo a alcanzar un nuevo hito en su trayectoria en Estados Unidos

El jinete venezolano Leonel Reyes Ramos se mantiene constantemente en la cima de los jockeys más exitosos en la Florida, logrando destacarse semana tras semana. Este talentoso piloto, quien se coronó campeón en Valencia, Venezuela, tuvo un fin de semana excepcional al obtener tres victorias, entre ellas la de una carrera stakes con un premio de $200.000.

Con cada competencia, Ramos demuestra con gran destreza y profesionalismo que posee el talento y la capacidad necesarios para alcanzar logros importantes dentro del mundo de la hípica en Estados Unidos. Su desempeño refleja claramente que está preparado para enfrentar y superar grandes desafíos en su carrera como jinete.

Gulfstream Park: Leonel Reyes Ramos muy cerca de una nueva marca

Este fin de semana el jinete venezolano Leonel Reyes Ramos, consiguió tres victorias en el Sunshine Meet que se corre en el hipódromo de Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida. Reyes Ramos, consiguió la primera victoria de la semana en la cuarta carrera de la jornada del viernes sobre el ejemplar Neonate, que sorprendió en la taquilla con un pago de $27.40 a ganador. Prueba que se corrió por Maiden Claiming por $38.000 en distancia de 1.100 metros en tapeta con registro de 63”3. Este ejemplar fue presentado por su propietaria Diane Morici.

En la undécima carrera de la jornada del sábado se corrió el Florida Sire Affirmend S. por $200.000, donde Ramos, llevó las riendas del ejemplar Khozalite, para el entrenador también nativo José Francisco D’Angelo. Este macho de dos años corrió para los colores Half Hollow Stables, LLC y ProRacing Stable LLC. Este macho hijo de Khozan, sumó la segunda victoria en tres presentaciones y dejó crono de 83”1 para 1.400 metros.

Mientras que en la jornada dominical la misma yunta venezolona, visitaron el parque de vencedores con el ejemplar Hard Storm. Este juvenil de dos años salió de perdedor en su segunda carrera. Esta carrera se corrió en un crono de 94.4 para 1.600 metros en pista de grama. Este macho castrado hijo de Hard Spun defendió los colores del Tag Satbles LLC.

Este viernes, continúa la emoción con un triple programa con la disputa de la octava semana del Sunshine Meet en Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida. Leonel Reyes Ramos, con estas victorias llegó a 96 victorias en la temporada y 993 de por vida en Estados Unidos. Para esta semana tendrá la oportunidad de eclipsar la centena de triunfos en el año y las mil victorias de por vida en Estados Unidos. Ramos, llevará 19 montas entre viernes y domingo.