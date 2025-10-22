Javier Tebas estalla tras la cancelación del partido de Miami “Seguiremos intentándolo”

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España, Javier Tebas no tardó en dejar su mensaje tras la cancelación del “Plan Miami”, que contemplaba el encuentro del FC Barcelona y el Villarreal en la ciudad estadounidense el 20 de diciembre.

Javier Tebas publicó un comunicado a través de su cuenta en X (Twitter), que tituló "una oportunidad perdida para el fútbol español", donde dejó saber su opinión sobre la suspensión del partido.

En el comunicado puntualizó "la visión cerrada y provinciana" y advierte que "las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales".

Comunicado íntegro de Javier Tebas tras cancelación del “Plan Miami”

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL

"Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial.

Se apela a la “integridad de la competición” desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva.

Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta “información” —que entonces tuvieron y ahora también— fue solo una excusa para acabar con el proyecto.

Quiero agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición. No pensaban en ellos, pensaban en todos.

LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad.

El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca".