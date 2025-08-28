Messi guía al Inter Miami a otra final con cifras de otro planeta (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi y el Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup, lo que será la oportunidad para un nuevo título para el argentino. Este equipo que actualmente es dirigido por Javier Mascherano sin duda ha revolucionado su historia con la llegada del capitán de la Selección de Argentina, incluso, el propio jugador ha dejado registros que impresionan.

Muy seguramente estamos en los últimos pasajes de la carrera de "La Pulga", pero pese a su edad, continúa demostrando porque es considerado el futbolista más grande de la historia. Su talento, impacto y jerarquía han llevado a lo más alto a este equipo de Estados Unidos, que quiere seguir cosechando éxitos.

Números que demuestran el impacto de Lionel Messi en Miami

Hasta el momento, el astro argentino ha dejado cifras impresionantes en su paso por el Inter Miami:

61 goles en 72 partidos.

28 asistencias , convirtiéndose también en el máximo asistente histórico del club.

89 contribuciones directas de gol , más que partidos disputados.

2 títulos históricos para la institución: Campeón de la Leagues Cup 2023 . Campeón de la Supporters Shield 2024 .

Finalista de la Leagues Cup 2025 (por disputarse).

Distinciones individuales: MVP y Bota de Oro de la Leagues Cup.

Récord histórico de más puntos en una temporada de MLS .

Goles y asistencias en todas las competiciones: MLS, Leagues Cup, Concachampions, playoffs y Mundial de Clubes.

Estos números no solo hablan del talento de Messi, sino de su capacidad de transformar un club y elevarlo a niveles que nadie había imaginado.

Antes de Messi, el Inter Miami era un equipo modesto, con resultados discretos y poca relevancia internacional. Con su llegada, todo cambió: el club no solo empezó a competir, sino que rompió récords históricos, ganó sus primeros títulos y se consolidó como un protagonista de la MLS.

Lionel Messi deja cifras, historia y prestigio en este equipo. La presencia del argentino ha colocado al equipo de Miami en el radar internacional, atrayendo atención mundial y elevando el valor del club. Su impacto va más allá de goles y asistencias: es la revolución silenciosa que convirtió a un club promedio en protagonista del fútbol global.