Lionel Messi y el Inter Miami van por su segunda Leagues Cup

El Inter Miami disputó este miércoles su partido correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup al recibir en el Chase Stadium de Fort Lauderdale al Orlando City en el llamado 'Clásico del Sol'.

Luego de que el elenco violeta venciera a 'Las Garzas' en las anteriores presentaciones que tuvieron ambos equipos por Major League Soccer, los dirigidos por Javier Mascherano buscarían redención en pro de avanzar a la Gran Final.

Si bien Mario Pasalic consiguió abrir el marcador después de un disparo fulminante antes del descanso, la escuadra rosada, comandada por Lionel Messi, buscó remontar el partido, algo que conseguiría tras un penal en los minutos finales, donde también sería expulsado David Brekalo.

'La Pulga' no fallaría su disparo y lograría devolver la paridad al marcador. Acto seguido, duplicaría para voltear el marcador después de que Jordi Alba lo asistiese en una excelente combinación entre ambos.

Telasco Segovia no se perdería la fiesta. Luego de entrar desde el banco de suplentes, sentenció en el descuento con una pared con Luis Suárez para así registrar su décimo gol de la campaña.

De este modo, 'Las Garzas' avanzan a su segunda final de la Leagues Cup, buscando repetir la hazaña del 2023, donde se consagraron con el primer título de su historia. Esperan por Los Ángeles Galaxy o Seattle Sounders.