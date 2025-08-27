Nahuel Ferraresi domina el Brasileirao después del Mundial de Clubes

Suscríbete a nuestros canales

Con respecto a la selección venezolana de fútbol, Nahuel Ferraresi se ha convertido en una de sus piezas clave en defensa, algo que ha podido replicar en el Sao Paulo, equipo en el que milita en el Brasileirao.

Ahora, tras la llegada de Hernán Crespo al equipo, el tachirense de 26 años ha pasado a tener un rol más protagónico en un club que hoy se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Así lo reflejan las estadísticas, donde lidera varios renglones desde que finalizó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, siendo incluso el defensor central con mejor valoración en la Serie A de Brasil con 7.51 puntos.

Supera así a su compañero en el Sao Paulo, Robert Arboleda, quien posee 7.47 de promedio de calificación. Gustavo Gómez, del Palmeiras, cierra el podio con 7.46 sobre una puntuación de diez.

Del mismo modo, es el jugador que más despejes tiene en el Brasileirao desde mediados de julio con 43, aquel que tiene más duelos ganados con 72 y, sorprendentemente, es el cuarto con más asistencias con 3, solo superado por Samuel Lino (Flamengo, con 4), Matheus Pereira (Cruzeiro, con 5) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, con 6).