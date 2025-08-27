Fútbol Internacional

Nahuel Ferraresi domina el Brasileirao después del Mundial de Clubes

El zaguero venezolano se ha convertido en pieza fundamental del Sao Paulo de Brasil

Por Stefano Malavé Macri
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 07:46 pm
Nahuel Ferraresi, jugador de Sao Paulo
Suscríbete a nuestros canales

Con respecto a la selección venezolana de fútbol, Nahuel Ferraresi se ha convertido en una de sus piezas clave en defensa, algo que ha podido replicar en el Sao Paulo, equipo en el que milita en el Brasileirao.

NOTAS RELACIONADAS

Ahora, tras la llegada de Hernán Crespo al equipo, el tachirense de 26 años ha pasado a tener un rol más protagónico en un club que hoy se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Así lo reflejan las estadísticas, donde lidera varios renglones desde que finalizó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, siendo incluso el defensor central con mejor valoración en la Serie A de Brasil con 7.51 puntos.

Supera así a su compañero en el Sao Paulo, Robert Arboleda, quien posee 7.47 de promedio de calificación. Gustavo Gómez, del Palmeiras, cierra el podio con 7.46 sobre una puntuación de diez.

Del mismo modo, es el jugador que más despejes tiene en el Brasileirao desde mediados de julio con 43, aquel que tiene más duelos ganados con 72 y, sorprendentemente, es el cuarto con más asistencias con 3, solo superado por Samuel Lino (Flamengo, con 4), Matheus Pereira (Cruzeiro, con 5) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, con 6).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Curiosidades
Miércoles 27 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Internacional