Fútbol Internacional

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Champions League

Con la definición de la ronda previa, ya está todo listo para celebrarse el sorteo de la fase de liga

Por Carlos Mora
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 05:46 pm
La UEFA Champions League ya tiene a sus 36 equipos confirmados para disputar la fase de liga en la presente temporada. Con la finalización de la ronda previa, todos los equipos clasificados esperan por sus rivales en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

Para el sorteo de este jueves 28 de agosto celebrado en el Foro Grimaldi de Mónaco, se confirmó cómo estarán divididos los equipos en los diferentes bombos (1; 2; 3 y 4).

Así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1:

  • París Saint-Germain
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Inter de Milán
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona

Bombo 2:

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Benfica
  • Club Brujas
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt.

Bombo 3:

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Nápoles
  • Sporting Clube Portugal
  • Olympiacos
  • Slavia de Praga
  • Marsella
  • Bodo/Glimt

Bombo 4:

  • AS Monaco
  • Qarabag
  • Galatasaray
  • Union SG
  • Pafos
  • Kairat Almaty
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle United
  • Copenhague

