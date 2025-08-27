La Vinotinto: ¿Quiénes son las mayores sorpresas en la convocatoria para la última doble fecha?

Suscríbete a nuestros canales

La más reciente lista de convocados por Fernando Batista para los duelos de la Vinotinto ante Argentina y Colombia ha generado un gran revuelo, no solo por las ausencias forzadas de figuras clave como Yangel Herrera y Jhonder Cádiz debido a lesiones, sino, también por las sorpresas que el cuerpo técnico decidió incluir.

Estas novedades, que combinan el regreso de jugadores con experiencia y la apuesta por talento emergente, demuestran la intención del "Bocha" de ampliar el universo de jugadores seleccionables y de dar oportunidades a quienes han tenido un buen desempeño en sus clubes.

¿Cuáles son las novedades?

Ronald Hernández

Una de las inclusiones que más llamó la atención fue la de Ronald Hernández, el lateral derecho del Atlanta United. Su regreso se siente como una sorpresa debido a su prolongada ausencia en las listas de la selección.

Su llamado representa un voto de confianza por parte de Fernando Batista, quien busca una opción experimentada y con buen recorrido para una posición donde la competencia es cada vez mayor.

Kevin Kelsy

El llamado de Kevin Kelsy, joven delantero que milita en el Portland Timbers, es una de las mayores sorpresas y, a su vez, una de las más ilusionantes. Kelsy, quien formó parte de la selección sub-20, aún no ha debutado con la selección mayor.

Se puede entrever, que una de las principales razones de su convocatoria, es para suplir la ausencia de Jhonder Cádiz.

Dani Pereira

La convocatoria de Dani Pereira, mediocampista del Austin FC de la MLS, es otra de las grandes novedades. El "Bocha" Batista busca una opción diferente para el centro del campo y su presencia podría aportar frescura y nuevas variantes tácticas a la Vinotinto.

Carlos Faya

Finalmente, la inclusión de Carlos Faya, mediocampista del Deportivo La Guaira, es una de las sorpresas más gratificantes para el fútbol venezolano. A sus 23 años, ha demostrado ser un jugador con gran proyección, destacándose en la Liga FUTVE.

Al igual que Kelsy, aún no ha debutado con la selección, y tiene la oportunidad de aprender de los más experimentados y de mostrar su potencial en un entorno de alta exigencia.