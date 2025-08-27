¡Oficial! La Vinotinto presenta su convocatoria para enfrentar a Argentina y Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Este 27 de agosto el director técnico Fernando “Bocha” Batista anunció la lista de convocados de la Selección de Venezuela para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Vinotinto llega a esta doble fecha con la obligación de sumar puntos decisivos que mantengan vivas sus aspiraciones mundialistas.

La nómina combina jugadores con experiencia en la competición y nuevas figuras que han destacado en el fútbol internacional y local, mostrando el objetivo del cuerpo técnico de mantener equilibrio entre solidez y frescura en el plantel. La convocatoria refleja la confianza del entrenador argentino en un grupo que ha venido consolidando su identidad de juego a lo largo del proceso eliminatorio.

Convocatoria Vinotinto para el cierre de las Eliminatorias

Porteros:

Rafael Romo - CD U. Católica (ECU)

Wuilker Fariñez - Águilas Doradas (COL)

Alain Baroja - Club Always Ready (BOL)

Cristopher Varela - Deportivo La Guaira

Defensas:

Jon Aramburu - Real Sociedad (ESP)

Alexander González - CS Emelec (ECU)

Nahuel Ferraresi - Sao Paulo FC (BRA)

Josua Mejías - Debreceni Vasutas SC (HUN)

Jhon Chancellor - CD U. Católica (ECU)

Wilker Ángel - EC Juventude (BRA)

Christian Makoun - PFC Levski Sofia (BUL)

Carlos Vivas - CD La Equidad (COL)

Miguel Navarro - CA Talleres (ARG)

Ronald Hernández - Atlanta United FC (USA)

Mediocampistas:

Carlos Faya - Deportivo La Guaira

José Martínez - SC Corinthians (BRA)

Tomás Rincón - Santos FC (BRA)

Cristian Cásseres - Toulouse FC (FRA)

Leonardo Flores - Atlético Bucaramanga (COL)

Daniel Pereira - Austin FC (USA)

Jorge Yriarte - WKS Slask Wroclaw (POL)

Eduard Bello - U. Católica (CHI)

David Martínez - Los Angeles FC (USA)

Jefferson Savarino - Botafogo (BRA)

Telasco Segovia - Inter Miami CF (USA)

Yeferson Soteldo - Fluminense FC (BRA)

Gleiker Mendoza - FC Kgybas (UCR)

Jhon Murillo - América de Cali (COL)

Matías Lacava - Ulsan HD (JPN)

Delanteros:

Salomón Rondón - Real Oviedo (ESP)

Kevin Kelsy - Portland Timbers (USA)

Josef Martínez - SJ Earthquakes (USA)

En el horizonte inmediato se asoman dos retos de gran exigencia para La Vinotinto primero Argentina, actual campeona del mundo, y luego para cerrar el camino Colombia que ha sido una de las selecciones más consistentes del torneo clasificatorio.

Venezuela afronta esta última fecha de Eliminatorias de Conmebol en el en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 18 puntos. El equipo venezolano está en puestos de repechaje actualmente, pero en estos dos últimos partidos buscará sumar resultados importantes en busca de la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año.