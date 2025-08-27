Eliminatorias Mundialistas

Ausencias más destacadas en la convocatoria de la Vinotinto

La vinotinto enfrentará a Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Por Oriana Garcia
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 08:11 am
Foto cortesía
El director técnico Fernando “Bocha” Batista dio a conocer su lista de convocados de la Selección de Venezuela para disputar los encuentros frente a Argentina y Colombia, programados para las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Ausencias vinotinto 

El llamado del Bocha tiene ausencias destacadas para enfrentar esta doble flecha: Yangel Herrera, Yordan Osorio y Jhonder Cádiz. 

El caso de Yangel Herrera, su ausencia es por lesión en el tobillo que lo mantendrá por fuera de seis a ocho semanas. Fue sustituido en un encuentro de la primera división del fútbol español, durante la derrota del Girona 5-0 frente al Villarreal. 

Mientras que Jhonder Cádiz no está presente en la convocatoria Vinotinto por decisión técnica. Cádiz, se encuentra entre los apercibidos. 

Por su parte, Yordan Osorio, el defensor, recientemente regreso luego de casi un año sin jugar por una lesión, vio minutos en el Metropolitano de Mérida. Reflejo falta de ritmo, sin embargo ya dio el primer paso. 

Miércoles 27 de Agosto de 2025
