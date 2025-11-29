Vinotinto femenina mantiene su invicto en la Liga de Naciones

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela tuvo un duro partido contra su similar de Ecuador por la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. La Vinotinto femenina empató a cero goles en su visita en el estadio Olímpico Atahualpa, de ciudad de Quito, recordemos que este torneo sirve como clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Luego de tres jornadas y con el resultado de este viernes 28 de noviembre, la Vinotinto femenina asciende de forma temporal hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones. Hay que señalar que los dos primeros lugares de la clasificación avanzarán de forma directa al Mundial, mientras que el tercer y cuarto puesto irán al repechaje.

El próximo partido del combinado nacional será contra la selección de Perú el martes 2 de diciembre a las 7:00 pm en el estadio Metropolitano de Cabudare, de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

Tabla de posiciones