Bajas sensibles en la Vinotinto a días de los clasificatorios FIBA 2027

La Selección Nacional de Baloncesto ha recibido un duro golpe justo antes de iniciar la primera ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027. Un reciente reporte médico de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) ha confirmado la baja de dos jugadores clave debido a lesiones musculares.

Los atletas que no podrán participar en esta crucial etapa son:

José Ascanio: Sufrió un desgarro muscular tipo I en el bíceps femoral.

Edwin Mijares: Sufrió un desgarro muscular tipo II en el bíceps femoral.

Ambos jugadores han sido declarados bajas oficiales para esta ventana clasificatoria.

Un reto inesperado para el cuerpo técnico

La pérdida de Ascanio y Mijares obliga al cuerpo técnico a reajustar sus planes de juego y rotaciones de emergencia. La lesión de Mijares, clasificada como tipo II, es la más preocupante, implicando un daño más significativo en las fibras del bíceps femoral y requiriendo un periodo de rehabilitación más extenso.

La ausencia de estos jugadores llega en un momento delicado, justo cuando la Vinotinto debe comenzar con paso firme su camino hacia la Copa del Mundo de 2027. La profundidad del banquillo y la capacidad de otros jugadores para intensificar su rendimiento serán puestas a prueba de inmediato.