La Vinotinto de Las Alturas anuncia su preselección para el inicio de las clasificatorias mundialistas

El nuevo seleccionador de la "Vinotinto de Las Alturas", el español Francisco "Curro" Segura, llegó inmediatamente trabajando y durante este lunes se dio a conocer la lista de jugadores preseleccionados, de cara a la primera ventana clasificatoria al Mundial de 2027.
La selección nacional comenzará un nuevo rumbo a partir del 27 de noviembre con la misión de obtener el cupo a la cita internacional por tercera ocasión consecutiva con una generación que tiene una mezcla entre veteranía y juventud en primer instancia.
¿Contra quién y dónde se jugará la primera ventana clasificatoria?
El primer oponente de Venezuela será el combinado de Colombia, con quienes chocarán el mencionado 27 en Cali y el próximo 30 de noviembre en la ciudad de Caracas.
La concentración de la "Vinotinto de Las Alturas" iniciará a partir del próximo lunes 24, motivado a que a partir de esa fecha es que obtuvieron los respectivos permisos de sus quintetos.
Preselección de Venezuela para la primera ventana clasificatoria para el Mundial de 2027:
- Jean Aranguren
- José Ascanio
- Evert Bernal
- Michael Carrera
- Eliana Centeno
- Jesús Centeno
- Pedro Chourio
- Anyelo Cisneros
- Néstor Colmenares
- David Cubillán
- Fernando Fuenmayor
- Carlos Fulda
- Windi Graterol
- Jonathan Griman
- Yeferson Guerra
- Jeiminson Márquez
- José Materán
- Enrique Medina
- Edwin Mijares
- Franger Pirela
- Fabrizio Puggliatti
- Yohanner Sifontes
- Jhonny Tovar.