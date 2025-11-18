La Vinotinto de Las Alturas anuncia su preselección para el inicio de las clasificatorias mundialistas

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo seleccionador de la "Vinotinto de Las Alturas", el español Francisco "Curro" Segura, llegó inmediatamente trabajando y durante este lunes se dio a conocer la lista de jugadores preseleccionados, de cara a la primera ventana clasificatoria al Mundial de 2027.

La selección nacional comenzará un nuevo rumbo a partir del 27 de noviembre con la misión de obtener el cupo a la cita internacional por tercera ocasión consecutiva con una generación que tiene una mezcla entre veteranía y juventud en primer instancia.

¿Contra quién y dónde se jugará la primera ventana clasificatoria?

El primer oponente de Venezuela será el combinado de Colombia, con quienes chocarán el mencionado 27 en Cali y el próximo 30 de noviembre en la ciudad de Caracas.

La concentración de la "Vinotinto de Las Alturas" iniciará a partir del próximo lunes 24, motivado a que a partir de esa fecha es que obtuvieron los respectivos permisos de sus quintetos.

Preselección de Venezuela para la primera ventana clasificatoria para el Mundial de 2027: